"Nunca mais comprei papel vegetal". Estes tapetes de silicone são laváveis, duram anos e dispensam gordura

Cozinhar no forno sem gordura, sem sujidade e sem papel descartável é possível — e está a tornar-se cada vez mais comum graças a um acessório simples: os tapetes de silicone reutilizáveis. São resistentes, flexíveis e substituem o papel vegetal em praticamente todas as receitas. E a melhor parte? Duram anos. Na Amazon, este conjunto soma mais de 100 mil avaliações e mantém uma média de 4,5 estrelas, o que mostra o quanto é valorizado por quem já experimentou.

Assa, reutiliza e volta a usar

Estes tapetes são feitos de silicone alimentar e suportam temperaturas até 249 °C. Podem ser utilizados diretamente sobre uma bandeja e evitam que os alimentos fiquem colados, mesmo sem adicionar qualquer tipo de gordura. São ideais para preparar legumes, bolos, pão, peixe ou frango no forno — e podem ser usados vezes sem conta. Basta lavar com água e sabão após cada utilização, deixar secar e guardar.

Menos desperdício

Ao contrário do papel vegetal ou do alumínio, que são descartados após cada utilização, os tapetes de silicone oferecem uma alternativa durável e amiga do ambiente. Reduzem significativamente os resíduos na cozinha e evitam o gasto contínuo com rolos de papel. Estão disponíveis em conjuntos de vários tamanhos, adaptando-se facilmente a diferentes tabuleiros e receitas.

Alguns cuidados a ter

Apesar de serem muito versáteis, estes tapetes não são recomendados para receitas com muito açúcar — como batatas doces ou sobremesas com caramelo —, já que o açúcar derretido pode danificar a superfície com o tempo. Também é importante não os colocar diretamente sobre a grelha do forno, mas sempre sobre um tabuleiro.

Opiniões que convencem

Quem já comprou costuma repetir. “Nunca mais comprei papel vegetal. Estes tapetes funcionam mesmo e limpam-se num instante”, escreve uma utilizadora. Outro comentário destaca a durabilidade: “Tenho-os há quatro anos, uso várias vezes por semana e continuam impecáveis.”

Para quem gosta de praticidade na cozinha, quer reduzir o uso de gordura e evitar desperdício, esta pode ser uma das compras mais úteis (e económicas) dos últimos tempos.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.