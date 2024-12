Como tirar o cheiro a mofo da roupa que esteve guardada (sem lavar!)

Humidade? Estes são os hábitos que deve ter para acabar com o aparecimento de bolor e mofo

Os dias mais frios trazem consigo aqueles problemas que ninguém aprecia: a humidade e o cheiro característico a mofo. Aquelas roupas que passam meses guardadas no armário, sem verem a luz do dia, são as primeiras a precisar de uma atenção especial.

Muitas pessoas procuram maneiras eficazes para eliminar os odores desagradáveis das roupas sem recorrer à máquina de lavar. Segundo um artigo do site The Nori Press, existem métodos simples e eficientes para resolver este problema. Diga adeus ao cheiro a mofo seguindo estes passos:

Soluções para eliminar o cheiro a mofo sem lavar as roupas

Vapor: um vaporizador portátil de roupa que remove odores de forma eficaz e rápida. Bicarbonato de sódio: para a utilização deste produto, basta colocar a roupa num saco plástico, adicionar o bicarbonato e deixar de ‘molho’ durante alguns minutos. É ideal para roupas claras, já que pode ser mais difícil remover resíduos em tecidos escuros. Vinagre: misture partes iguais de água e vinagre branco num borrifador. Pulverize a roupa e deixe-a arejar. Para disfarçar o cheiro do vinagre, adicione umas gotas de óleos essenciais. Sumo de limão: o limão, devido à sua acidez e propriedades desodorizantes, funciona de forma semelhante ao vinagre. Misture sumo de meio limão com água e pulverize a roupa antes de a deixar secar. Sprays comerciais: soluções como Febreze ou Lenor eliminam odores temporariamente sem necessidade de água. São práticos para uma solução rápida. Folhas para máquinas de secar roupa: coloque folhas de secador de roupa entre as peças dobradas ou penduradas para neutralizar odores. Sol e ar livre: estenda a roupa ao sol, aproveitando as propriedades antibacterianas naturais da luz solar. Óleos essenciais: misture algumas gotas de óleos essenciais com água e pulverize a roupa para um aroma fresco. Congelador: coloque a roupa num saco plástico e deixe no congelador durante algumas horas. O frio mata muitas bactérias responsáveis pelo cheiro a mofo. Produtos à base de cedro: use blocos, cabides ou sprays de cedro no armário para prevenir odores. Perfumes: pulverize levemente perfume ou água de colónia para mascarar odores temporariamente.

Dicas para prevenir o cheiro a mofo