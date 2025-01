Limpar não chega: faça isto para manter a casa higienizada durante a época de viroses

Naqueles dias em que nos dedicamos a uma limpeza a fundo em casa, muitas vezes concentramo-nos apenas em limpar, e esquecemos do mais importante: desinfetar. No entanto, a desinfeção é essencial para garantir o bem-estar de todos os que vivem na mesma casa, principalmente nesta época de elevado risco de contágio de viroses.

O site Better Homes & Gardens indica algumas dicas de como o deve fazer corretamente. Para garantir que a desinfeção é eficaz, o primeiro passo é escolher o desinfetante certo. Nem todos os desinfetantes são eficazes contra todos os tipos de vírus ou bactérias, por isso é importante verificar as instruções do produto na embalagem.

Para garantir que tem resultados, é fundamental usar o desinfetante corretamente. Deve ler com atenção as instruções do produto, para ter a certeza que vai eliminar toda as bactérias no tempo certo. Outro aspeto importante é ter em conta o material da superfície a ser desinfetada. Por exemplo, sprays como o Lysol Disinfectant Spray não devem ser usados em materiais como madeira pintada, plástico acrílico, couro ou seda, por poderem danificá-los.

Desinfetar superfícies macias, como estofos e almofadas, também exigem atenção especial. Antes de usar qualquer produto, consulte as instruções tanto do tecido quanto do desinfetante. Em muitos casos, os sprays desinfetantes são eficazes, mas é importante evitar usá-los em materiais delicados como seda ou couro. Em alternativa, o uso de vapor pode ser uma excelente opção, desde que a superfície atinja uma temperatura de 70°C durante cinco minutos, ou 100°C durante um minuto.

Quando o assunto é desinfetar as superfícies de cozinha e da casa de banho, também deve ter especial atenção. Comece sempre por limpar as superfícies para remover as partes sujas, restos de alimentos e gorduras. Só depois é que deve aplicar o desinfetante, seguindo todas as orientações do produto.

Lembre-se de que o desinfetante deve ser seguro para o material da superfície, de forma a evitar danos irreparáveis. Com esses cuidados simples, é possível garantir que a sua casa esteja realmente limpa e protegida contra a propagação de vírus e bactérias.