Esta combinação de produtos faz toda a diferença quando lava o chão (um é da Mercadona)

Basta colocar estes produtos na água para lavar o chão e vai ficar tudo a brilhar e bem cheiroso
Há 3h e 3min
chão lavado
Foto: freepik
Este truque com óleo de coco evita rachas e maus cheiros nas colheres de pau

Lavar o chão, muitas vezes, é uma dor de cabeça. Ou porque não fica bem lavado ou porque o chão fica demasiado peganhento. A pensar nisso, a criadora de conteúdos @joanapintaosousa partilhou uma solução incrível que promete facilitar esta tarefa.

Segundo a criadora de conteúdos, a mistura ideal para uma limpeza profunda combina água quente, bicarbonato de sódio, vinagre e detergente. No vídeo que partilhou, Joana mostrou o detergente que usou e diz que tem resultado bastante bem: o detergente desinfetante da Mercadona.

Cada ingrediente desempenha um papel importante: o bicarbonato ajuda a remover sujidade e odores, o vinagre desinfeta e o detergente garante que a superfície fique realmente limpa, enquanto a água quente potencializa a ação de todos os produtos.

 

