Com este método consegue higienizar o seu edredão sem ter de usar a máquina de lavar roupa

Apesar de os edredões serem protegidos por capas, é essencial lavá-los para assegurar a sua durabilidade e higiene. Se não tem uma máquina de lavar roupa suficientemente grande ou se não tem como secar, não se preocupe. Existem outros métodos práticos e fáceis de lavar o seu edredão.

Segundo um artigo do site Tudo Gostoso, especialistas recomendam que os edredões sejam lavados pelo menos uma vez por mês, dependendo do uso do mesmo. Com estes dias mais frios, é necessário fazê-lo para remover todos os ácaros e odores acumulados.



Antes de iniciar o processo, convém verificar a etiqueta do edredão, pois existem uns com enchimentos de fibra sintética, que exigem maior cuidado do que os de penas ou algodão.



Como lavar o edredão sem usar a máquina de lavar

Sem usar a máquina de lavar a roupa, vai usar dois métodos super simples. Precisa apenas de sol e um spray ambientador. Para isso, siga estes passos:

Coloque o edredão ao ar livre

Pendure o edredão no estendal ao ar livre. Aproveite os dias de sol para o fazer. Mesmo se tiver uma marquise, coloque o edredão virado para o sol.

Vantagens de colocar a secar ao sol

A luz solar é um desinfetante natural. Os raios ultravioleta ajudam a eliminar bactérias, ácaros e odores. O vento complementa o processo, ajudando a voltar ao enchimento do edredão.

Borrife um spray ambientador

Evite produtos químicos que possam irritar a pele ou estragar o tecido. Por isso, coloque um ambientador fresco e neutro, ou à base de ingredientes naturais.

Deixe o edredão arejar

Deixe o edredão ao sol por algumas horas, virando-o de vez em quando para garantir que todos os lados sejam expostos. Essa técnica ajuda a prevenir as marcas das dobras.