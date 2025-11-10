Facebook Instagram
Esqueça os produtos caros: só precisa disto para deixar o vidro do duche transparente e limpo

Um engenheiro químico revelou uma mistura super simples que promete deixar os vidros do duche limpos e transparentes
IOL
Há 3h e 28min
Limpar portas do chuveiro
Limpar portas do chuveiro
Fonte: freepick
O vidro do duche acumula rapidamente marcas de água e resíduos de champô, o que deixa um aspeto baço e sujo. Para resolver este problema sem recorrer a produtos químicos e usar o que tem em casa, o engenheiro químico Diego Fernández recomenda uma solução mínima: 400 ml de água e uma colher de chá de detergente líquido da loiça.

Em declarações ao site Wiyou energías, o especialista explica todo o processo de aplicação: encher um pulverizador com 400 ml de água morna, adicionar uma colher de chá de detergente da loiça e agitar suavemente. Pulverizar o vidro do duche frio, deixando atuar durante cinco a sete minutos. De seguida, passar um pano de microfibra limpo em movimentos verticais, enxaguar com água e secar com uma espátula de borracha ou toalha. O segredo não está em esfregar com força, mas em permitir que a mistura faça o seu trabalho.

O especialista alerta ainda para os erros comuns que incluem usar demasiado detergente ou esfregar com materiais mais rijos que podem riscar o vidro. Se houver acumulação de calcário, recomenda aplicar primeiro esta solução para desengordurar e, posteriormente, um produto anticalcário suave.

Para manter o vidro do duche em bom estado, basta aplicar o método de forma regular, como uma limpeza completa ao fim de semana e uma passagem ligeira durante a semana.

 

