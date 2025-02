Aspirador de mão sem saco: o truque para despejar o lixo deixando o filtro impecável

A manutenção dos aspiradores é sempre uma das tarefas mais aborrecidas, especialmente quando chega o momento de lavar o filtro após cada utilização. No entanto, a criadora de conteúdos Katia, conhecida pela sua página do Instagram @bymaiskasa, partilhou uma sugestão simples e eficaz para prolongar a limpeza do filtro de aspiradores de mão sem grande esforços.

O truque passa por utilizar uma toca descartável para a cabeça, daquelas frequentemente usadas em ambientes hospitalares ou na cozinha. O processo é muito simples: basta colocar a toca à volta do filtro do aspirador antes de iniciar a limpeza. Dessa forma, os resíduos acumulam-se na toca em vez de ficarem diretamente no filtro, reduzindo a necessidade de lavagens frequentes.

Além de ser uma alternativa prática, esta dica também contribui para a durabilidade do aspirador, garantindo um melhor desempenho ao longo do tempo. Quando a toca estiver suja, basta removê-la e substituí-la por uma nova, sem precisar de perder tempo a lavar o filtro repetidamente.

Experimente esta sugestão e veja como pode tornar a manutenção do aspirador mais fácil! Veja o vídeo: