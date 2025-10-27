Facebook Instagram
Esqueça a máquina de secar: este é o truque do “burrito” que promete secar a roupa em apenas cinco minutos

Esqueça a máquina de secar roupa ou até o aquecedor. Este truque vai deixar-lhe a roupa seca em minutos e sem gastar dinheiro
IOL
Há 1h e 49min
Secar roupa dentro de casa com estendal ou desumidificador
Image by Freepik

As tarefas domésticas fazem parte do dia a dia e, entre todas, lavar e secar roupa é das que mais paciência exige — sobretudo quando o tempo está húmido e as peças parecem nunca mais secar. No entanto, há um método simples e rápido que pode mudar isso.

No site Mirror, foi partilhada uma técnica que pode ajudar a secar uma ou outra peça em apenas 5 minutos: o chamado “truque do burrito”.

A técnica foi partilhada por Tor Rydder, no canal de YouTube Organizing TV, e requer apenas uma toalha e alguma força. O processo é simples: deve estender-se uma toalha numa superfície lisa, colocar a peça molhada por cima e enrolar tudo como se fosse um burrito. Depois, basta pressionar bem o rolo, com as mãos, os joelhos ou até o próprio peso do corpo, para que a toalha absorva o máximo de humidade possível.

Segundo Rydder, este método pode reduzir o tempo de secagem de uma noite para cerca de duas horas. Em locais quentes, a roupa — especialmente t-shirts ou peças leves — pode até ficar pronta a vestir quase de imediato. Já em ambientes mais frios, recomenda-se pendurar a peça ou recorrer a um secador de cabelo para concluir o processo. Uma solução prática e eficaz para quem precisa de roupa seca num instante.

Veja no vídeo (em inglês) como funciona o método do burrito.

