Lava os dentes ao seu cão? Saiba que é fundamental

Quando depósitos de cálcio na saliva de um cão se misturam com a placa bacteriana, formam tártaro. Com o passar do tempo, o tártaro pode acumular-se, causando cáries, perda de dentes, doenças gengivais e outras condições relacionadas às gengivas.

Muitos cães, que nunca tiveram higiene dentária ao longo da vida e que, por viverem em casa, não utilizam os dentes como usariam se vivessem no exterior, acabam por desenvolver doenças dolorosas que implicam cirurgias e muitas despesas para os tutores.

Por isso, se tem um cão em casa, comece a preocupar-se com a limpeza dos dentes. Um artigo do site australiano especializado em animais de estimação Petz Park deixa várias dicas aos tutores de como cuidar da higiene dentária dos cães e remover placa bacteriana.

Veja na galeria acima como deve fazer.