Tarte de batata e farinheira: perfeita para servir para um jantar com amigos

Já alguma vez fez uma tarte de batata e farinheira? Experimente esta receita e siga todos os passos.



Ingredientes

3 dentes de alho picados;

1 c. sopa cebolinho picado;

125gr queijo creme;

4 ovos grandes;

400gr batatas cozidas;

1 farinheira sem pele.



Preparação

1. Numa taça junte o alho, o cebolinho picado, o queijo creme, e os ovos. Com um garfo bata os ingredientes até criar uma mistura homogénea.

2. Deite numa forma de tarte as batatas cozidas. Com um copo esmague as batatas de forma a forrar toda a forma.

3. Sobra esmagada de batata disponha pedaços de farinheira. Por fim adicione o preparado de ovos, e leve ao forno, a 180º, durante 45 minutos.