Tarte de frutos vermelhos e creme de limão, a sobremesa que cheira e sabe a verão

Eis uma tarte que "cheira e sabe a verão"! Até pode parecer uma tarte difícil de fazer, mas não é! Se quiserem uma opção ainda mais rápida, podem comprar a massa quebrada já feita, mas o sabor e os ingredientes não se comparam com uma massa feita em casa. Já nem falo da quantidade de corantes, conservantes e afins das massas prontas disponíveis nos hipermercados. E digo o mesmo para o doce de frutos vermelhos! Esta tarte apresenta várias texturas e uma explosão de sabores! A garantia: vão repetir, as fatias e a receita!

Tarte de Frutos Vermelhos e Creme de Limão

Ingredientes:

Massa:

130 g de farinha de trigo sem fermento

60 g de manteiga

40 g de açúcar de cana biológico

1 ovo

Doce de Frutos Vermelhos:

175 g de frutos vermelhos frescos (framboesas, morangos partidos aos bocadinhos, mirtilos)

75 g de açúcar de cana biológico

1 colher de sobremesa de sumo de limão

Creme de Limão:

100 g de queijo creme

100 g de natas

100 g de açúcar em pó ou xilitol

25 g de manteiga amolecida

Sumo e raspa de 1/2 limão

Decoração:

Frutos vermelhos frescos (framboesas, morangos, mirtilos)

Hortelã

Modo de preparação:

Massa: bater o ovo com o açúcar, juntar a manteiga e bater novamente. Misturar a farinha, à mão ou com robot de cozinha (com gancho para massas). Deixar a massa descansar no frigorífico durante 30 minutos. Estender com um rolo, colocar numa tarteira, picar o fundo com um garfo e levar ao forno, a 175º C, durante 17 minutos. Deixar arrefecer um pouco e desenformar.

Doce: levar todos os ingredientes num tacho ao lume, deixar cozinhar, em lume brando, durante 10 minutos. Triturar o doce com uma varinha. Deixar arrefecer e espalhar na massa da tarte.

Creme: bater todos os ingredientes e aplicar por cima do doce de frutos vermelhos. Decorar com frutos vermelhos frescos e folhas de hortelã. Altura para devorar!