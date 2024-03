Faça esta tarte de maçã e canela em 15 minutos e sem ter de ligar o forno

Esta tarte de maçã e canela prepara-se em 5 minutos, e fica pronta em 10 minutos. Muito saborosa e saudável. Pode polvilhar a tarte com canela em pó ou raspas de limão.

Ingredientes

2 maçãs;

4 c. sopa mel;

2 ovos;

80ml leite magro;

1 c. sopa azeite;

1 c. café essência de baunilha (opcional);

1 c. chá canela em pó;

6 c. sopa farinha de aveia integral;

1 c. sopa açúcar mascavado.

Preparação

1. Corte a maçã, com casca, em meias luas, e retire-lhe os caroços.

2. Numa taça junte os ovos, o leite, o azeite, o mel, a baunilha, a canela e a farinha. Envolva até obter uma massa homogénea.

3. Disponha as maçãs numa frigideira antiaderente, e polvilhe com o açúcar. Verta o preparado sobre as maçãs.

4. Leve ao lume, em fogo baixo, durante 8 minutos. Depois vire a tarte, e deixe cozinhar por mais 5 minutos, ou faça o teste do palito.