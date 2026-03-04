Facebook Instagram
Receitas

Tartes doces que nunca falham: 7 receitas para ter sempre à mão

Prepare o forno ou air fryer: estas receitas prometem conquistar qualquer guloso
IOL
Há 3h e 47min
Semana resolvida: 30 receitas de jantares práticos e económicos para guardar

Há sobremesas que nunca saem de moda e as tartes doces estão no topo da lista. Com massa estaladiça e recheios irresistíveis, são perfeitas para um almoço de família, um lanche especial ou simplesmente para acompanhar um café.

Das combinações mais clássicas às mais surpreendentes, reunimos uma seleção de tartes que vale a pena guardar: desde a irresistível tarte banoffee ou a tradicional tarte de amêndoa, até propostas como tarte de maçã, tarte de manga e coco, tarte de banana, noz e chocolate ou tarte de castanhas.

Prepare o forno ou air fryer: estas receitas prometem conquistar qualquer guloso.

Se gosta de sobremesas caseiras, veja também:

Porque estas tartes valem a pena:

  • São fáceis de fazer
  • Usam ingredientes simples
  • Resultam bem em qualquer ocasião

 

