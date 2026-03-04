Tartes doces que nunca falham: 7 receitas para ter sempre à mão

Há sobremesas que nunca saem de moda e as tartes doces estão no topo da lista. Com massa estaladiça e recheios irresistíveis, são perfeitas para um almoço de família, um lanche especial ou simplesmente para acompanhar um café.

Das combinações mais clássicas às mais surpreendentes, reunimos uma seleção de tartes que vale a pena guardar: desde a irresistível tarte banoffee ou a tradicional tarte de amêndoa, até propostas como tarte de maçã, tarte de manga e coco, tarte de banana, noz e chocolate ou tarte de castanhas.

Prepare o forno ou air fryer: estas receitas prometem conquistar qualquer guloso.

Porque estas tartes valem a pena: