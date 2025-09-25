Facebook Instagram
Esta tasca com preços de 10 euros é a preferida do chef Ljubomir

“Há tascas e tascas em Portugal, muitas tascas, mas há tascas ‘filhas da mãe’ como esta”, diz o chef no estilo que o caracteriza
IOL
Há 3h e 48min
Estes elogios não vêm de uma pessoa qualquer: chegam de Ljubomir Stanisic um apaixonado pela gastronomia portuguesa bem conhecido dos portugueses. O chef partilhou no Instagram a tasca portuguesa que considera uma das melhores: a Casa Ideal, na Trafaria, concelho de Almada.

No vídeo, Ljubomir começa por elogiar o restaurante bem ao seu estilo: “Há tascas e tascas em Portugal, muitas tascas, mas há tascas ‘filhas da mãe’ como esta”. E, enquanto fala, tempera com limão uns tradicionais filetes acabados de chegar à mesa.

Entre os pratos que mais recomenda estão o arroz de tomate, os filetes, as amêijoas e aquilo que considera ser “o melhor choco frito” que já provou. Na legenda, deixou um apelo carregado de emoção: “Por favor, não podemos perder este Portugal! Façam o favor de passar a ponte 25 de Abril até à Trafaria e entrar na Casa Ideal. Rock n’roll!”

Não foi só Ljubomir a render-se. A apresentadora Inês Lopes Gonçalves também comentou a publicação, considerando também esta tasca como “a melhor de sempre”.

Situado na Rua Tenente Maia, 22, na Trafaria a Casa Ideal é um restaurante familiar com cerca de 40 lugares e preços acessíveis (cerca de 10 euros por pessoa). A cozinha é tipicamente portuguesa, com especialidades como arroz de garoupa, filetes de polvo, peixe-galo com açorda e peixes no carvão.

Em 2018, foi distinguido no concurso gastronómico Sabores de Almada com o prémio de “Melhor Prato”.

