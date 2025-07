Esta é a cidade com maior taxa de criminalidade do país. E está cheia de turistas

Albufeira, um dos destinos de férias mais procurados do Algarve, lidera a lista dos concelhos com maior taxa de criminalidade em Portugal. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) referentes a 2024, registam-se 78 casos por cada mil habitantes, um número que preocupa residentes e autoridades.

Numa reportagem realizada pela TVI, a realidade é descrita como "difícil de aceitar" por quem vive no local, sobretudo numa altura em que a cidade se enche de turistas nacionais e estrangeiros. Para enfrentar o aumento da criminalidade, especialmente durante o verão, as forças de segurança reforçam a sua presença no terreno.

A GNR aposta em unidades de reserva, como os grupos de intervenção e cavalaria, enquanto a PSP conta com o apoio de 36 agentes internacionais, vindos de Espanha, França e Itália. Esta colaboração faz parte da operação “Verão Seguro”, que decorre até 15 de setembro e visa garantir maior tranquilidade nas zonas com maior afluência turística.