Saiba como calcular a sua taxa de poupança pessoal

Quanto do seu rendimento mensal consegue reservar para a poupança? A resposta depende não só do que ganha, mas também das despesas e dos compromissos financeiros que tem de suportar.

Calcular a taxa de poupança pessoal vai ajudá-lo a conhecer a margem que existe no seu orçamento e a definir que parte do rendimento conseguirá pôr de lado todos os meses. Saiba como fazer as contas, que valores deve considerar e como definir um objetivo ajustado à sua situação financeira.

Como calcular a taxa de poupança pessoal?

A taxa de poupança pessoal indica a fatia do rendimento mensal que alguém consegue reservar num determinado período. Por exemplo, se recebe 1.500 euros líquidos por mês e guarda 10% desse valor, estará a poupar 150 euros mensais.

Esta percentagem depende da situação financeira de cada pessoa e pode mudar ao longo do tempo. Para descobrir a sua taxa atual, comece por calcular quanto dinheiro lhe sobra depois de pagar as despesas. Para isso, subtraia os encargos ao rendimento líquido do mesmo período. De seguida, divida o montante que conseguiu poupar pelo rendimento líquido e multiplique o resultado por 100.

Taxa de poupança = (Poupança mensal ÷ Rendimento líquido mensal) × 100

Imagine que recebe 1.500 euros líquidos por mês e gasta 1.275 euros. A diferença entre estes valores corresponde a uma poupança mensal de 225 euros.

Ao dividir 225 por 1.500 e multiplicar o resultado por 100, obtém uma taxa de poupança de 15%. Isso significa que, por cada 100 euros que recebe, consegue guardar 15 euros.

Que rendimentos e despesas deve considerar?

O cálculo da taxa de poupança pessoal deve ter por base o rendimento líquido, ou seja, o valor que efetivamente recebe depois de descontados os impostos e as contribuições obrigatórias. Além do salário, deve incluir outros rendimentos, como eventuais pensões ou rendas recebidas, por exemplo.

Nas despesas, considere os encargos habituais, como habitação, alimentação, transportes, serviços essenciais e ainda os pagamentos ocasionais. Seguros, impostos e material escolar, por exemplo, podem reduzir a poupança efetiva ao longo do ano.

Por outro lado, inclua os subsídios de férias e de Natal, para que o balanço seja o mais completo possível.

Poupar 10% do rendimento é suficiente?

Não existe um montante concreto para poupar por mês que seja o ideal para todas as pessoas. A percentagem de poupança adequada depende dos rendimentos, das despesas essenciais, das responsabilidades familiares, das poupanças já acumuladas e dos objetivos financeiros de cada um.

Uma taxa de 5% pode representar um esforço significativo para quem tem um orçamento apertado. Já uma taxa de 15% pode parecer muito razoável, à primeira vista, mas ser insuficiente para quem precisa de reunir dinheiro para a entrada de uma casa no curto prazo.

Independentemente da taxa de poupança que consiga atingir, para melhorar o resultado, comece por identificar as despesas que pode reduzir e defina um objetivo de poupança mensal realista. Programar uma transferência automática logo após receber o salário também pode ser um bom contributo para o seu esforço de poupança.

Acompanhar a evolução da taxa mensalmente e fazer um balanço trimestral ou anual também é um bom princípio. Ainda assim, mais importante do que atingir uma percentagem fixa é conseguir poupar de forma consistente, sem comprometer as despesas essenciais nem recorrer ao crédito para pagar as contas correntes.