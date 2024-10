Dispositivo que permite ver e falar com quem está a tocar à campainha sem estar em casa está 60% mais barato

Acabe com os maus odores no frigorífico com a 'mamã zangada'

Hoje em dia, a rotina diária envolve muitas tarefas simultâneas. Entre o trabalho, as responsabilidades em casa e compromissos pessoais, muitas vezes não estamos em casa quando é preciso atender à campainha. E não é raro perder uma entrega importante ou deixar uma visita à porta. Mas, com a tecnologia atual, surge uma solução prática e acessível: o dispositivo que permite ver e falar com quem está à campainha, mesmo estando longe de casa.

Como funciona?

Este tipo de dispositivo liga-se ao intercomunicador que já existe em casa, atualizando-o para uma versão moderna que permite receber alertas em tempo real no telemóvel. Com a ajuda de uma app, é possível falar com quem está à porta e, se necessário, até abrir a entrada remotamente. Imagine estar numa reunião ou fora de casa e ainda assim poder receber o seu pacote ou garantir que uma visita tenha acesso sem complicações.

Prático e fácil de usar

Para quem não é muito experiente com tecnologia, a instalação deste dispositivo é surpreendentemente simples. Com as instruções claras fornecidas pela app, até os menos entendidos em eletrónica podem instalá-lo em poucos minutos. Funciona com bateria recarregável, que tem uma excelente duração, eliminando a necessidade de alimentação constante por corrente elétrica.

Opiniões dos utilizadores

As avaliações dos clientes são extremamente positivas. Muitos destacam a facilidade de instalação e o alívio de poder gerir as visitas e entregas, mesmo à distância. A compatibilidade com assistentes virtuais, como a Alexa, permite ainda maior conforto. Para aqueles que procuram praticidade, este dispositivo é um investimento a considerar, especialmente agora que está com 60% de desconto.

