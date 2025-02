Investigadores portugueses desenvolvem chatbot para apoio psicológico

Outros artigos:

Criado por profissionais da área, o projeto está atualmente em fase de testes em ambiente controlado e supervisionado, e visa alavancar os mais recentes desenvolvimentos em inteligência artificial para complementar e servir como suporte para o trabalho psicoterapêutico, promovendo o bem-estar emocional e psicológico de forma acessível, explicou a empresa em comunicado.

No final de 2024, a RUMO iniciou o desenvolvimento de uma variante do ROOMIE dedicada ao apoio a vítimas de violência, com o cofinanciamento da Caixa Geral de Depósitos. Tem como meta alcançar, no mínimo, 1500 pessoas nas cidades de Lisboa, Porto e Braga e estar disponível até novembro deste ano.

“A nossa missão é tornar a saúde mental mais acessível para todas as pessoas. Com o ROOMIE conseguimos dar um bom primeiro passo, de forma ética e segura, aliando a tecnologia às reais necessidades das pessoas que se encontram a realizar consultas – sem esquecer a importância do cuidado humano”, explica Francisco Valente Gonçalves, psicólogo clínico e diretor da RUMO.

Acrescenta ainda que “é crucial reforçar que esta ferramenta nunca será um substituto para a relação humana, que é o coração da psicoterapia. Deve, sim, ser vista como um complemento ao trabalho de psicólogos e todos os profissionais de saúde mental, e que respeita os limites e as complexidades da interação humana”.

O principal objetivo desta nova ferramenta é acompanhar o trabalho que profissionais de saúde mental realizam, funcionando como um agente virtual com a capacidade de compreender a linguagem humana em nuances, incluindo o tom emocional, ironias e complexidades.

Com um núcleo de conhecimento especializado em temas como a ansiedade, o stress e depressão, esta ferramenta contribui para que os utilizadores explorem emoções, acedam a recursos práticos sobre temas relativos à saúde mental. Para além de oferecer apoio emocional, estratégico e psicoeducacional, esta ferramenta procurará gerar impacto social através da democratização do acesso à saúde mental, sobretudo em zonas remotas ou em situações de recursos limitados.

A RUMO foi cofundada em 2017 por Francisco Valente Gonçalves, professor universitário e psicólogo clínico, com o objetivo de oferecer serviços e promover a literacia na área da saúde mental.

