Trabalha no setor tecnológico? Então conheça as competências que deve ter

Em cada início de ano, é frequente muitas pessoas desejarem dar um novo rumo à sua carreira profissional e procurarem acompanhar as tendências de mercado. O setor tecnológico é pródigo em exigir permanentemente novas competências a quem quer evoluir e ser bem-sucedido nesta área. Aliás, a evolução da área tecnológica exige cada vez mais o desenvolvimento de novas competências, tanto técnicas como humanas, que permitam aos profissionais acompanhar a inovação e responder aos desafios.

Por isso, o reforço das competências deve ser visto como uma necessidade para acompanhar o mercado. A pensar nisso, a Zühlke, prestadora de serviços tecnológicos, listou 12 competências que serão essenciais para os profissionais de tecnologia ao longo deste ano.

Domínio de Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning (ML): A introdução de ferramentas como a IA e o ML no mundo do trabalho e, em particular, em funções tecnológicas, está a tornar essencial a capacidade de desenvolver e implementar estas inovações. Dominar a IA e o ML permitirá otimizar processos e apoiar a resolução mais rápida de problemas complexos.

Pensamento e análise crítica: Os profissionais de tecnologia precisam de avaliar situações de forma estratégica, questionar as informações disponíveis e tomar decisões com base em dados. Esta competência é particularmente importante na era da IA, que fornece muita informação que pode nem sempre estar correta ou ser pertinente.

Cibersegurança: Com o aumento das ciberameaças, a proteção de dados e de sistemas continuará a ser uma prioridade em 2025. Dominar ferramentas de segurança e as armadilhas mais comuns garantirá resiliência contra-ataques cibernéticos.

Resolução de problemas: A capacidade de enfrentar desafios complexos com soluções práticas, ao analisar o contexto e implementar estratégias eficazes para superar obstáculos, será essencial para profissionais na área da tecnologia.

Análise e gestão de dados: Com o volume crescente de dados e informações, os profissionais precisarão de saber interpretá-los para identificar padrões, tendências e insights relevantes, de forma a tomarem decisões informadas.

Capacidade de comunicação: É fulcral, tanto no trabalho em equipa como ao pedir informações a ferramentas de IA generativa, como o ChatgGPT. Para obter as respostas desejadas, os profissionais devem ser capazes de se expressar de forma clara e adaptada – à audiência ou à máquina.

Sustentabilidade: Com as crescentes preocupações com temáticas ESG, o talento tecnológico deve ser capaz de tornar as suas práticas de desenvolvimento sustentáveis, considerando o impacto ambiental e social das suas soluções.

Aprendizagem contínua: Com as constantes mudanças no setor tecnológico, será crucial manter uma mentalidade de desenvolvimento contínuo – a learnability -, atualizando conhecimentos e adquirindo novas competências regularmente.

Computação em cloud ou híbrido: Com o crescimento das soluções baseadas em Cloud, dominar ferramentas como AWS, Azure ou Google Cloud será central para gerir recursos tecnológicos de forma eficiente.

Trabalhar de forma inclusiva: De forma a melhorar a abordagem aos problemas diários e obterem melhores resultados, os profissionais tecnológicos devem saber trabalhar com equipas diversas, com colegas com diferentes características e de várias culturas, promovendo ambientes colaborativos.

Domínio de DevEx: De forma a melhorar os fluxos de trabalho da equipa, otimizar ferramentas e aumentar a eficiência, os profissionais tecnológicos podem apostar em DevEx (Developer Experience).

Estar a par de diretrizes de acessibilidade digital, como o WCAG: As Diretrizes de Acessibilidade de Conteúdo da Web (WCAG) têm como objetivo tornar os websites e as plataformas mais acessíveis, através de critérios que garantem que estes funcionam para o maior número possível de pessoas no maior número possível de dispositivos. Neste sentido, este ano os profissionais de tecnologia devem conhecer estas normas para garantirem a acessibilidade dos websites e plataformas que criam.

