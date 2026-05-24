Do iPhone ao iPad: qual o gadget ideal para cada membro da família?

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A tecnologia faz hoje parte da rotina de praticamente todas as gerações, seja para estudar, trabalhar, socializar ou simplesmente aproveitar momentos de entretenimento. A pensar nisso, a Swappie, uma start-up finlandesa que compra, recondiciona e vende iPhones e iPads, reuniu algumas sugestões de gadgets que podem adaptar-se às necessidades de diferentes membros da família, mostrando como os equipamentos recondicionados podem prolongar a vida útil da tecnologia sem comprometer a experiência de utilização.

“Cada geração usa a tecnologia de forma diferente, uns para ouvir música, outros para trabalhar, estudar ou simplesmente manter o contacto com a família. Na Swappie, acreditamos que os equipamentos recondicionados podem ser uma forma mais acessível e sustentável de prolongar o ciclo de vida da tecnologia, permitindo que mais pessoas tenham acesso a dispositivos de qualidade ajustados às suas rotinas”, refere Luísa Vasconcelos e Sousa, Country Manager da Swappie em Portugal.

Conheça os gadget que a Swappie aconselha para cada idade.

1 | Os primeiros passos dos mais novos na tecnologia

Para os mais jovens, o iPhone SE pode ser uma opção prática para acompanhar o dia a dia escolar e as primeiras experiências digitais. O formato compacto e a interface intuitiva tornam-no adequado para chamadas, mensagens, aplicações educativas e momentos de lazer, oferecendo também ferramentas de segurança úteis para os pais.

2 | A banda sonora dos adolescentes

Entre os adolescentes, os AirPods assumem-se como um dos gadgets mais presentes no dia a dia. Seja para ouvir música, acompanhar conteúdos em vídeo, participar em aulas online ou fazer chamadas com amigos, a facilidade de utilização e a portabilidade fazem destes auriculares uma escolha prática para uma geração habituada a estar constantemente ligada e em movimento.

3 | Tecnologia para gerir o ritmo do dia a dia

Para os pais, que conciliam trabalho, organização familiar e gestão das tarefas do dia a dia, o iPhone 14 pode ajudar a simplificar rotinas. Entre calendários, aplicações de produtividade, fotografias em família e videochamadas, a tecnologia assume um papel cada vez mais central na gestão do quotidiano. A combinação entre preço, desempenho, autonomia e qualidade de câmara faz deste modelo uma opção equilibrada para quem procura um equipamento fiável e preparado para acompanhar diferentes necessidades ao longo do dia.



4 | Mais perto da família, à distância de um ecrã

Por fim, para os avós, o iPad destaca-se pela simplicidade de utilização e pelo ecrã de maior dimensão, que facilita a realização de videochamadas, a visualização de fotografias ou a navegação online. Uma forma simples de manter o contacto com familiares e explorar conteúdos digitais de forma intuitiva.



Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.