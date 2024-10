Computadores deste tamanho? Esqueça: agora cabem numa mão e são mais baratos

Resolva os bloqueios do frigorífico com este kit de limpeza de 5 peças

Se já imaginou carregar um computador completo numa só mão, esse futuro já chegou. Os tradicionais PCs de torre, que ocupam um espaço considerável, estão a ser substituídos por mini PCs ultracompactos como o NiPoGi AK2PLUS. Com dimensões reduzidas e um desempenho surpreendente, este tipo de tecnologia promete ser a nova tendência, tornando os computadores grandes e volumosos uma coisa do passado.

Compacto, mas poderoso

O NiPoGi AK2PLUS pode ser pequeno no tamanho, mas surpreende pela sua capacidade. Com um processador moderno da Intel, este mini PC é perfeito para o dia a dia, seja para tarefas simples como responder a e-mails ou para desfrutar de momentos de lazer, como ver séries. A memória de 16 GB e o disco rápido de 512 GB garantem um desempenho fluido, mesmo quando está a usar várias aplicações ao mesmo tempo.

Versátil para qualquer ambiente

Quer seja no escritório, na sala de estar ou como o seu novo centro de entretenimento, este mini PC adapta-se a qualquer espaço. Com suporte para vídeos em 4K e várias formas de ligação, como USB e Bluetooth, pode facilmente conectá-lo à televisão ou projetor e transformar qualquer momento num verdadeiro cinema em casa.

Avaliações positivas que falam por si

As avaliações dos utilizadores na Amazon são bastante positivas. Um cliente afirma: “Consigo jogar jogos como ‘Alien Isolation’ sem dificuldades!” Outro elogia a versatilidade: “Perfeito para downloads e como reprodutor multimédia 4K, está ligado à TV com um rato e teclado sem fios, e funciona impecavelmente.”

Outro utilizador refere a sua experiência com o mini PC como uma solução de emergência: “Comprei-o para usar como computador secundário e para executar duas máquinas virtuais em pequenos serviços de rede em casa. O consumo de energia é mínimo e o desempenho com o Windows 11 e as máquinas virtuais é excelente. As ligações físicas e sem fios tornam o dispositivo completamente autónomo.” Um outro comentário destaca o design: “Elegante, compacto e muito silencioso. Pode até substituir o meu PC fixo, que é bem mais volumoso.”

A eficiência energética é também elogiada: “Uso-o como servidor de backup e ele é incrivelmente silencioso, consumindo apenas entre 4 a 7 W, dependendo da carga. Para navegação na internet, reprodução de vídeos e tarefas de escritório, é mais do que suficiente.”

O IOL deixa ainda a sugestão de outro MINI PC que conta com 4,5 estrelas na Amazon. O nome é Beelink Mini S12 Pro e os utilizadores têm partilhado experiências positivas sobre o seu desempenho. Um deles menciona: “Considerando o preço e o tamanho, está muito bem. Consome pouca energia, vem com Windows 11, tem um processador básico, mas recente, 16 GB de RAM, Wi-Fi com boa velocidade e Bluetooth... Em suma, é recomendado para uso diário básico.” Outro utilizador acrescenta: “Fiquei muito agradado com este computador em todos os aspetos. É super pequeno, cabe na palma da mão, é rápido e a capacidade de memória é excelente. O uso que lhe dou é bastante simples: navegação na internet, ouvir música no Spotify e ver séries e filmes na Netflix.”

