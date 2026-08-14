Menos de 90 euros: este tablet da Amazon traz teclado e rato incluídos

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Quem procura um tablet completo, capaz de lidar tanto com tarefas de trabalho como com momentos de lazer, tem agora uma opção acessível na Amazon. O tablet DEERTiME de 10 polegadas conta com uma classificação média de 4,3 estrelas em 5, com base em 47 avaliações, e está disponível por 87,42€, uma poupança de 71% face aos 299,99€ do preço habitual.

Uma utilizadora resume bem a experiência geral: "Já uso há uns dias e, pelo preço, está bastante bem. O ecrã vê-se bem, é fluido para navegar, ver vídeos e fazer tarefas normais."

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Potência e armazenamento à medida das necessidades diárias

O tablet integra um processador octa-core, ou seja, com oito núcleos de processamento, o que se traduz numa maior capacidade para lidar com várias tarefas ao mesmo tempo sem perder velocidade. A isto junta-se uma memória RAM de 20 GB, responsável por permitir que o tablet execute várias aplicações em simultâneo sem atrasos nem bloqueios, e que neste caso resulta da combinação entre 6 GB físicos e 14 GB obtidos através de tecnologia de expansão.

Para guardar fotografias, aplicações, vídeos e documentos, o tablet conta ainda com 128 GB de armazenamento interno, um espaço generoso para o dia a dia. Este conjunto permite alternar entre aplicações com maior fluidez, seja para trabalhar, estudar ou navegar na internet. Para quem precisar de ainda mais espaço, o aparelho permite expandir o armazenamento até 1 TB, o equivalente a mil vezes mais capacidade do que 1 GB, através de um simples cartão microSD.

Uma cliente que utiliza o tablet tanto para fins profissionais como para a filha destaca precisamente esta rapidez: "É rápido a abrir aplicações, não fica preso como o anterior que tive, a conetividade é rápida e eficaz."

Ecrã, ligação e autonomia

Equipado com o sistema operativo Android 14, este modelo é compatível com Widevine L1, o que permite reproduzir conteúdos em vídeo com qualidade HD 1080p sem restrições. A ligação à internet é assegurada pelo WiFi 6, que garante velocidades mais altas e menor latência, enquanto o Bluetooth 5.0 possibilita o emparelhamento com auriculares e outros acessórios sem fios com baixo consumo de energia. A bateria de 6000 mAh promete acompanhar um dia inteiro de utilização, e o tablet inclui ainda uma câmara traseira de 8 MP e uma câmara frontal de 5 MP, pensada para videochamadas e selfies.

Um pacote completo, pronto a usar

Um dos aspetos mais valorizados por quem já experimentou este produto é a quantidade de acessórios incluídos na compra. O tablet chega acompanhado de teclado Bluetooth, rato sem fios, capa protetora, protetor de ecrã, carregador, cabo tipo C e adaptador OTG, o que permite começar a usá-lo assim que se retira da caixa.

Uma utilizadora que já tinha comprado vários tablets ao longo dos anos partilha: "Depois de muitas compras de tablets, estou muito contente com este e parece que vai durar bastante mais do que os que comprei anteriormente." Também a funcionalidade 2 em 1, que combina o tablet com um teclado físico, tem sido bem recebida: outra cliente conta nunca ter usado antes um tablet com teclado e rato, e ficou surpreendida com o quão bem funcionam, tornando tarefas como escrever documentos muito mais confortáveis do que esperava.

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