Tecnologias de Informação e Comunicação estão em alta. Setor pode atingir os 16,6 mil milhões de euros até 2028

Em apenas 30 dias, esta marca de bem-estar alcançou 1 milhão de dólares no TikTok. Eis como o conseguiu

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De acordo com o Portugal ICT Study 2026–2030, um estudo desenvolvido pela German Outsourcing Association em cooperação com a 99x, o setor das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) já representa cerca de 10% do PIB nacional e deverá atingir receitas de 16,6 mil milhões de euros até 2028. A análise revela também que Portugal consolida-se como hub nearshore europeu, com a Alemanha a liderar na procura pelos serviços tecnológicos portugueses.

O país conta atualmente com cerca de 245.000 profissionais nas TIC — número que deverá crescer em mais 17.000 só em 2026 —, e forma anualmente cerca de 28.000 novos diplomados em áreas STEM. A par disso, 73% das empresas tecnológicas portuguesas já exportam os seus serviços, com a Alemanha a representar 18% da procura internacional, seguida pelo Reino Unido e França.

O estudo sublinha ainda o crescimento da procura por serviços de cloud, cibersegurança e transformação digital, bem como o surgimento de capacidades em engenharia de dados, inteligência artificial e modelos de Agentic IA — áreas cada vez mais valorizadas pelos centros de entrega internacionais.

“Portugal oferece às empresas acesso estratégico a talento altamente qualificado, um enquadramento regulatório europeu estável e um ambiente favorável à inovação”, refere Stephan Fricke, German Outsourcing Association.

Para Guilherme Ramos Pereira, Head of Strategic Development da 99x Portugal, o estudo reflete uma mudança estrutural no modo como as empresas europeias organizam as suas capacidades digitais: “O mercado de língua alemã tem vindo a assumir uma importância crescente para as empresas TIC portuguesas e essa relevância continua a aumentar.”

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders