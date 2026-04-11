Telecomunicações: Como evitar fidelizações abusivas

Jovens até 35 anos podem usar o IRS Automático pela primeira vez

IRS com as categorias A e B: Os 4 pontos que evitam erros

IRS automático: 8 pontos a considerar antes de aceitar a declaração

PSP alerta para burla sobre reembolso de IRS: não caia no esquema

Onde e em que investir: O que deve saber antes de aplicar o seu dinheiro

Os pacotes de telecomunicações têm, normalmente, um período de fidelização associado. Ao longo desses meses o cliente compromete-se a não cancelar o contrato, sob pena de sofrer penalizações. Mas nem sempre as regras são transparentes e proporcionais.

Saber como funciona a fidelização nos contratos de telecomunicações é essencial para identificar práticas abusivas e garantir que assina um contrato justo com a sua operadora.

O que diz a lei sobre o período de fidelização

A Lei das Comunicações Eletrónicas estabelece um período máximo de fidelização que não pode ultrapassar os 24 meses. Além disso, obriga as operadoras a apresentar ao cliente alternativas sem fidelização ou com períodos mais curtos (embora sejam, geralmente, mais caros).

Outro ponto obrigatório é a transparência: a data de fim da fidelização, bem como os custos de cancelamento, devem constar nas faturas mensais. Estas penalizações devem ser sempre proporcionais aos benefícios recebidos e nunca exceder os limites definidos por lei.

Quando é possível cancelar o contrato sem penalizações?

Mesmo nos contratos que prevejam um período de fidelização mínimo, há casos específicos em que o cliente pode rescindir sem custos. Nomeadamente, quando existe incumprimento por parte da operadora - por exemplo, quando ocorrem falhas constantes no serviço ou discrepâncias frequentes entre a velocidade contratada e a velocidade real da internet.

Além disso, também é possível cancelar o contrato sem penalização por motivos de desemprego, doença prolongada ou emigração imprevisível e permanente.

Sem esquecer que, se o contrato tiver sido celebrado à distância (por telefone ou online), existe sempre o direito de livre resolução, que prevê o cancelamento, sem penalização, nos primeiros 14 dias.

Sinais de alerta de fidelização abusiva

Ao negociar ou rever as condições do seu pacote de telecomunicações, é fundamental que leia atentamente a proposta. Esteja especialmente atento a sinais que podem indiciar práticas de fidelização abusiva, nomeadamente:

Penalizações excessivas ou pouco claras, em caso de rescisão antecipada;

Falta de transparência nas condições do contrato;

Alterações contratuais feitas sem o seu consentimento explícito - sem esse consentimento, o período de fidelização não pode ser reiniciado;

Pressões comerciais para renovar o contrato e reiniciar a fidelização.

Antes de aderir a qualquer serviço, peça sempre a Ficha de Informação Simplificada. Este documento resume as principais condições da oferta, nomeadamente, o preço, período de fidelização, penalizações, etc.

Pacotes sem fidelização: prós e contras

Embora a lei imponha às operadoras a oferta de pacotes sem fidelização, os custos são, normalmente, mais elevados. Os encargos com a instalação ou equipamentos são, regra geral, suportados pelo cliente, ao contrário do que acontece nos contratos que preveem um período mínimo de permanência do cliente.

Têm, no entanto, a vantagem de lhe oferecer total liberdade para que possa mudar de operadora ou alterar o tarifário quando quiser.