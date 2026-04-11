Telecomunicações: Como evitar fidelizações abusivas

Os pacotes de telecomunicações têm, normalmente, um período de fidelização associado. Ao longo desses meses o cliente compromete-se a não cancelar o contrato, sob pena de sofrer penalizações. Mas nem sempre as regras são transparentes e proporcionais.
Saber como funciona a fidelização nos contratos de telecomunicações é essencial para identificar práticas abusivas e garantir que assina um contrato justo com a sua operadora.
O que diz a lei sobre o período de fidelização
A Lei das Comunicações Eletrónicas estabelece um período máximo de fidelização que não pode ultrapassar os 24 meses. Além disso, obriga as operadoras a apresentar ao cliente alternativas sem fidelização ou com períodos mais curtos (embora sejam, geralmente, mais caros).
Outro ponto obrigatório é a transparência: a data de fim da fidelização, bem como os custos de cancelamento, devem constar nas faturas mensais. Estas penalizações devem ser sempre proporcionais aos benefícios recebidos e nunca exceder os limites definidos por lei.
Quando é possível cancelar o contrato sem penalizações?
Mesmo nos contratos que prevejam um período de fidelização mínimo, há casos específicos em que o cliente pode rescindir sem custos. Nomeadamente, quando existe incumprimento por parte da operadora - por exemplo, quando ocorrem falhas constantes no serviço ou discrepâncias frequentes entre a velocidade contratada e a velocidade real da internet.
Além disso, também é possível cancelar o contrato sem penalização por motivos de desemprego, doença prolongada ou emigração imprevisível e permanente.
Sem esquecer que, se o contrato tiver sido celebrado à distância (por telefone ou online), existe sempre o direito de livre resolução, que prevê o cancelamento, sem penalização, nos primeiros 14 dias.
Sinais de alerta de fidelização abusiva
Ao negociar ou rever as condições do seu pacote de telecomunicações, é fundamental que leia atentamente a proposta. Esteja especialmente atento a sinais que podem indiciar práticas de fidelização abusiva, nomeadamente:
- Penalizações excessivas ou pouco claras, em caso de rescisão antecipada;
- Falta de transparência nas condições do contrato;
- Alterações contratuais feitas sem o seu consentimento explícito - sem esse consentimento, o período de fidelização não pode ser reiniciado;
- Pressões comerciais para renovar o contrato e reiniciar a fidelização.
Antes de aderir a qualquer serviço, peça sempre a Ficha de Informação Simplificada. Este documento resume as principais condições da oferta, nomeadamente, o preço, período de fidelização, penalizações, etc.
Pacotes sem fidelização: prós e contras
Embora a lei imponha às operadoras a oferta de pacotes sem fidelização, os custos são, normalmente, mais elevados. Os encargos com a instalação ou equipamentos são, regra geral, suportados pelo cliente, ao contrário do que acontece nos contratos que preveem um período mínimo de permanência do cliente.
Têm, no entanto, a vantagem de lhe oferecer total liberdade para que possa mudar de operadora ou alterar o tarifário quando quiser.