Testámos este acessório viral para o telemóvel que todos os influencers têm

Nos dias que correm, a criação de conteúdo para as redes sociais tornou-se uma parte essencial do dia a dia de muitas pessoas, especialmente para influenciadores e entusiastas da partilha de conteúdos. Foi com isto em mente que decidimos testar um dos acessórios mais cobiçados do momento: uma capa de telemóvel com ventosas que promete revolucionar a forma como tiramos fotografias e gravamos vídeos.

Este acessório, que tem feito furor entre influencers, destaca-se por um design inovador e pela funcionalidade ‘mãos-livres’. A ideia é simples: um suporte adesivo que se fixa na parte traseira do telemóvel, repleto de pequenas ventosas, permitindo colá-lo em superfícies planas, como espelhos, janelas ou até mesmo paredes. Mas será que realmente funciona?

Eficácia do produto

Assim que o testámos, ficámos surpreendidos com a robustez das ventosas. Equipado com 24 pequenos pontos de sucção, o acessório demonstrou uma aderência bastante eficaz, mesmo em superfícies de vidro. Para quem tem o hábito de gravar stories ou vídeos de maquilhagem em frente ao espelho, por exemplo, este gadget oferece uma solução segura, evitando aqueles momentos de equilíbrio instável ou de tentativas frustradas de apoiar o telemóvel.

Fácil de usar e reposicionar

Um dos aspetos mais práticos deste acessório é a facilidade com que se pode remover e reposicionar. As ventosas são suficientemente fortes para segurar o telemóvel durante longos períodos, mas ao mesmo tempo fáceis de descolar sem deixar marcas. A compatibilidade com a maioria das capas de telemóveis lisas também é um bónus, uma vez que não é necessário fazer grandes mudanças para começar a utilizá-lo.

A verdade é que este acessório se destaca, sobretudo, pelo seu potencial de ser utilizado em qualquer lugar. Ao gravar vídeos para redes sociais ou fazer chamadas em vídeo sem precisar de segurar o telemóvel, o suporte torna-se uma ferramenta prática e versátil para qualquer criador de conteúdo.

Disponível em diversas cores e a um preço acessível

Se é alguém que gosta de capturar momentos espontâneos ou precisa de um apoio rápido para tirar fotos criativas, este suporte pode ser a solução ideal. Disponível na Amazon, vem em 8 cores diferentes, perfeito para quem gosta de combinar tudo com o seu estilo, e a um preço bastante acessível.