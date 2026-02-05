Quase todos cometemos este erro a carregar o telemóvel. E isso estraga a bateria após alguns meses

Toda a gente quer este ambientador da Mercadona: equivale a um perfume de 300 euros

Carregar o telemóvel é algo que fazemos todos os dias. No entanto, existe hábito que quase todos fazemos e que pode estar a estragar a bateria.

De acordo com o site A24, deixar o equipamento ligado à corrente durante horas, mesmo depois de atingir os 100%, acelera o desgaste e reduz a autonomia. Esta situação acontece sobretudo durante a noite, quando o telemóvel fica a carregar até de manhã. Apesar de muitos acreditarem que os modelos mais recentes interrompem o carregamento automaticamente, o aparelho continua a gerir energia através de pequenas recargas para se manter no máximo, o que acaba por prejudicar a bateria.

Segundo os especialistas, o problema torna-se ainda mais grave quando o telemóvel fica em locais pouco ventilados, como camas ou sofás. O aumento da temperatura, aliado ao carregamento prolongado, afeta diretamente as baterias de lítio, que são muito sensíveis ao calor.

Com o passar do tempo, os sinais começam a notar-se: a bateria dura menos horas, o telemóvel descarrega mais depressa e, em alguns casos, a percentagem desce de forma repentina. Muitas vezes, a solução acaba por ser a substituição da bateria ou do próprio equipamento.

Para evitar este desgaste, os especialistas aconselham não deixar o telemóvel longos períodos nos 100%, usar carregadores originais e evitar utilizar o telemóvel enquanto está a carregar.