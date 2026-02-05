Facebook Instagram
Dicas

Quase todos cometemos este erro a carregar o telemóvel. E isso estraga a bateria após alguns meses

Este é o erro que todos cometemos ao carregar o telemóvel e que pode estar a estragar a bateria
IOL
Hoje às 10:36
Telemóvel sem bateria
Telemóvel sem bateria

Fotografia: Freepik

Toda a gente quer este ambientador da Mercadona: equivale a um perfume de 300 euros

Carregar o telemóvel é algo que fazemos todos os dias. No entanto, existe hábito que quase todos fazemos e que pode estar a estragar a bateria.

De acordo com o site A24, deixar o equipamento ligado à corrente durante horas, mesmo depois de atingir os 100%, acelera o desgaste e reduz a autonomia. Esta situação acontece sobretudo durante a noite, quando o telemóvel fica a carregar até de manhã. Apesar de muitos acreditarem que os modelos mais recentes interrompem o carregamento automaticamente, o aparelho continua a gerir energia através de pequenas recargas para se manter no máximo, o que acaba por prejudicar a bateria.

Segundo os especialistas, o problema torna-se ainda mais grave quando o telemóvel fica em locais pouco ventilados, como camas ou sofás. O aumento da temperatura, aliado ao carregamento prolongado, afeta diretamente as baterias de lítio, que são muito sensíveis ao calor.

Com o passar do tempo, os sinais começam a notar-se: a bateria dura menos horas, o telemóvel descarrega mais depressa e, em alguns casos, a percentagem desce de forma repentina. Muitas vezes, a solução acaba por ser a substituição da bateria ou do próprio equipamento.

Para evitar este desgaste, os especialistas aconselham não deixar o telemóvel longos períodos nos 100%, usar carregadores originais e evitar utilizar o telemóvel enquanto está a carregar.

RELACIONADOS
Toda a gente quer este ambientador da Mercadona: equivale a um perfume de 300 euros
Telecomunicações: Quando se pode mudar de tarifário e operadora sem penalizações?
Isto é o que acontece quando dorme com o telemóvel durante a noite ao seu lado, alerta especialista
Nunca mais vai ter bolor no copo das escovas de dentes depois de saber isto
Só vai precisar de um pirex e do forno para fazer este arroz soltinho
Mais Vistos
00:04:58
Bom dia Alegria
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»
tvi
00:01:43
1ª Companhia
O motivo que levou o Instrutor a recusar a ajuda de Filipe Delgado e Manuel Melo
tvi
00:01:31
1ª Companhia
Andrea Soares faz pergunta inusitada durante a instrução de paraquedismo e todos se riem
tvi
00:07:20
Momento certo
O apelo de um pai que emocionou Portugal e trouxe a filha de volta! Pai e filha reencontram-se após 20 anos de distância
tvi
Destaques IOL
Mercadona
Toda a gente quer este ambientador da Mercadona: equivale a um perfume de 300 euros
Saude
Nunca mais vai ter bolor no copo das escovas de dentes depois de saber isto
Receitas
Só vai precisar de um pirex e do forno para fazer este arroz soltinho
Novidades
Uma das sapatarias portuguesas mais famosas abriu uma nova loja em formato outlet
Mais Lidas
Cheias
Japoneses, habituados a catástrofes naturais, alertam portugueses: não devem usar galochas
away
Noélia
Com sintomas cada vez mais evidentes, Noélia toma decisão sobre possível gravidez
Tempo
Depressão Leonardo fica até quando? Estas serão as horas e os distritos a ter em conta
away
Dois às 10
Georgina Rodríguez mostra almoço de aniversário de Cristiano Ronaldo. E é impossível não ficar com água na boca
tvi
Liga
FC Porto: Martim Fernandes continua a trabalhar de forma condicionada
maisfutebol
Famosos
Após ir viver com Fábio Pereira, Liliana Oliveira anuncia nova surpresa: "Estava ansiosa para partilhar isto"
selfie