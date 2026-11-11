Está em teletrabalho? Há um aparelho que pode estar a fazer disparar a sua fatura da eletricidade

Fonte: Selectra

Trabalhar a partir de casa durante os meses mais frios pode sair mais caro do que muitos portugueses imaginam. Manter o aquecimento ligado durante um dia de teletrabalho pode representar uma despesa de até 2,29 euros em eletricidade, sendo que cerca de 90% desse valor corresponde ao funcionamento do aquecedor.

As contas são de uma análise da Selectra Portugal, que simulou os consumos de um dia de oito horas de trabalho em casa, incluindo a utilização de computador, iluminação, refeições e aquecimento.

De acordo com o estudo, quem trabalha remotamente durante 21 dias por mês e utiliza um aquecedor convetor pode gastar até 48,08 euros em energia no mercado regulado. No mercado livre, o mesmo cenário representa uma despesa estimada de 37,57 euros mensais.

A diferença entre os dois mercados chega, assim, a 10,51 euros por mês.

Quanto custa um dia de teletrabalho com aquecimento ligado?

A Selectra considerou um dia de trabalho de oito horas e preços de eletricidade de 0,1337 euros por kWh no mercado livre e de 0,1711 euros por kWh no mercado regulado, para uma potência contratada de 6,9 kVA.

Os valores dizem respeito apenas à energia consumida durante o período de trabalho, não incluindo impostos nem o termo fixo da fatura.

Segundo a simulação, um dia de teletrabalho com um aquecedor convetor representa um consumo de aproximadamente 13,4 kWh. Na prática, significa gastar 1,79 euros no mercado livre e 2,29 euros no mercado regulado, considerando uma tarifa simples.

Sem recorrer ao aquecimento, o custo energético do mesmo dia de trabalho fica abaixo dos 25 cêntimos.

Isto significa que o aquecedor é, de longe, o equipamento com maior peso na despesa energética associada ao teletrabalho durante o inverno.

Aquecedor convetor ou infravermelhos: qual gasta menos?

O tipo de equipamento utilizado também faz diferença na fatura da eletricidade.

Na análise da Selectra, um aquecedor infravermelho de 1.200 W, mais indicado para um escritório de pequenas dimensões, apresenta custos inferiores aos de um convetor.

Num dia de oito horas de teletrabalho, a utilização deste equipamento representa uma despesa de 1,15 euros no mercado livre e de 1,47 euros no mercado regulado.

A diferença resulta dos consumos considerados na simulação, mas importa ter em conta que o desempenho de cada aparelho depende também das características da divisão, do isolamento da casa, da temperatura pretendida e do tempo efetivo de funcionamento.

Nas tarifas bi-horárias, há ainda outro fator a considerar: o período em que a eletricidade é consumida. Como as horas habituais de trabalho coincidem com o período de ponta, o custo diário do convetor sobe para 2,07 euros no mercado livre e 2,29 euros no mercado regulado.

Quase 200 euros durante os quatro meses mais frios

O impacto torna-se mais evidente quando se fazem as contas ao longo de vários meses.

Para quem trabalha em casa 21 dias por mês e utiliza um aquecedor convetor, a despesa pode chegar aos 48,08 euros mensais no mercado regulado.

Se o cenário se repetir durante os quatro meses de inverno, entre dezembro e março, o custo acumulado aproxima-se dos 192 euros apenas em energia.

No mercado livre, a despesa mensal estimada é de 37,57 euros, o que representa uma diferença de mais de 10 euros face ao mercado regulado.

São valores que podem pesar no orçamento familiar, sobretudo numa altura do ano em que o consumo de eletricidade tende a aumentar devido à necessidade de aquecer a habitação.

Sete formas de poupar eletricidade enquanto trabalha em casa

Há, no entanto, algumas medidas que podem ajudar a reduzir o consumo de energia sem comprometer o conforto durante o teletrabalho.

A Selectra recomenda algumas alterações simples na utilização do aquecimento e dos equipamentos domésticos.

1. Melhorar o isolamento da casa

Janelas, portas e paredes mal isoladas facilitam a perda de calor. Melhorar o isolamento térmico ajuda a manter a temperatura interior e reduz a necessidade de manter o aquecimento ligado durante longos períodos.

2. Manter uma temperatura moderada

Regular o termóstato entre os 18 e os 20 graus é uma das recomendações da empresa. Uma temperatura moderada pode ajudar a equilibrar o conforto térmico e o consumo de energia.

3. Aproveitar a luz e o calor do sol

Durante o dia, manter as cortinas abertas permite aproveitar o calor natural. Quando anoitece, devem ser fechadas para ajudar a conservar a temperatura acumulada no interior da habitação.

4. Utilizar programadores e temporizadores

Programar o aquecimento para funcionar apenas nas horas necessárias evita que o equipamento permaneça ligado quando não está ninguém na divisão.

5. Arejar a casa durante períodos curtos

A ventilação continua a ser importante para garantir a qualidade do ar interior. O ideal é abrir as janelas durante períodos curtos, evitando perdas de calor prolongadas.

6. Desligar os equipamentos que não estão a ser utilizados

Computadores, televisores e outros aparelhos deixados em modo standby podem continuar a consumir eletricidade. Desligá-los completamente quando não são necessários ajuda a evitar consumos desnecessários.

7. Fazer a manutenção dos equipamentos de aquecimento

A manutenção regular dos aparelhos permite verificar se estão a funcionar corretamente e ajuda a evitar consumos excessivos.

Com a chegada do inverno, pequenas alterações nos hábitos de consumo podem fazer diferença na fatura da eletricidade. Para quem trabalha a partir de casa, a escolha do equipamento de aquecimento, a temperatura definida e o isolamento da habitação são alguns dos fatores que mais influenciam a despesa mensal.