5 formas de poupar dinheiro quando trabalha a partir de casa

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Trabalhar a partir de casa pode ajudar a reduzir algumas despesas, mas também faz aumentar outros custos do dia a dia. Há, no entanto, formas simples de reduzir estes encargos e poupar mais todos os meses

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Embora muitas empresas estejam a promover o regresso ao escritório, os modelos de trabalho remoto e híbrido vieram para ficar. Em 2025, mais de um em cada cinco trabalhadores em Portugal (21,3%) trabalhava a partir de casa, de forma habitual ou ocasional, segundo dados do Eurostat.

Trabalhar a partir de casa tem várias vantagens: permite evitar longas deslocações e dispensar, muitas vezes, um guarda-roupa mais formal. Mas também pode trazer despesas adicionais, como contas de água e eletricidade mais elevadas ou maiores gastos no supermercado.

Então, como é possível manter sob controlo as despesas associadas ao teletrabalho? Eis algumas medidas que podem ajudar a reduzir custos, com base nas sugestões do Yahoo! Finance e adaptadas à realidade portuguesa.

1. Compre produtos em maiores quantidades

Trabalhar a partir de casa pode significar deixar de gastar dinheiro em almoços dispendiosos com colegas. Em contrapartida, a conta do supermercado pode aumentar à medida que passa a preparar mais refeições e snacks em casa.

Comprar café, snacks, alimentos congelados, produtos de despensa e outros artigos de utilização frequente em maiores quantidades pode reduzir o custo por unidade e diminuir a tentação de encomendar comida durante o horário de trabalho.

2. Aproveite os descontos e benefícios oferecidos pela empresa

Em Portugal, quem trabalha em regime de teletrabalho pode ter direito a uma compensação pelas despesas adicionais resultantes dessa modalidade de trabalho, nomeadamente custos acrescidos relacionados com energia, internet ou equipamentos.

O acordo de teletrabalho deve estabelecer o valor da compensação devida ao trabalhador. Por isso, vale a pena verificar as condições acordadas com a entidade empregadora e perceber que despesas estão abrangidas.

Além desta compensação, algumas empresas podem disponibilizar outros apoios ou benefícios relacionados com o trabalho remoto, como equipamentos ou outras condições específicas.

3. Aposte em equipamentos e dispositivos energeticamente eficientes

Ao passar para o trabalho remoto, uma das despesas que provavelmente irá aumentar é a conta da energia.

Passar mais tempo em casa significa utilizar mais eletricidade e água, manter equipamentos ligados durante mais horas e consumir mais energia para aquecer ou arrefecer a casa ao longo do dia.

Ainda assim, há várias formas de manter estes custos sob controlo. Pode, por exemplo, instalar lâmpadas energeticamente eficientes, tomadas inteligentes, termóstatos inteligentes que otimizam os horários de aquecimento e arrefecimento, ou utilizar cortinas e estores para ajudar a manter naturalmente a temperatura da casa.

Desligar aparelhos que não estão a ser utilizados também pode evitar o chamado consumo em standby, em que os equipamentos continuam a gastar energia mesmo quando não estão em utilização ativa.

4. Escolha um cartão que dê vantagens nas despesas do dia a dia

Alguns trabalhos remotos oferecem flexibilidade suficiente para trabalhar a partir de um hotel ou até de uma praia noutro país. No entanto, viajar com maior frequência pode afetar significativamente as poupanças.

Nesses casos, pode fazer sentido optar por um cartão de crédito que ofereça benefícios associados às despesas realizadas.

Muitos cartões com programas de recompensas oferecem cashback (devolução de parte do valor gasto), milhas aéreas ou pontos associados a despesas de viagem. Alguns podem ainda incluir seguros de viagem gratuitos ou com desconto, acesso a lounges de aeroportos e outras vantagens.

Mas mesmo que trabalhe sempre a partir de casa, um cartão deste tipo pode tornar algumas das despesas habituais ligeiramente mais vantajosas. O essencial é utilizá-lo apenas para despesas já previstas e não gastar mais simplesmente para acumular recompensas.

Por exemplo, pode utilizar o cartão para pagar despesas recorrentes associadas ao teletrabalho, como internet, telemóvel, material de escritório, subscrições de software, supermercado, café ou entregas ocasionais de refeições.

Dependendo do cartão, estas despesas podem permitir acumular cashback, pontos ou outras vantagens. Antes de optar por esta solução, compare os benefícios com eventuais comissões e outros encargos e, se utilizar crédito, procure liquidar o valor em dívida dentro do período sem juros.

5. Reveja o seguro automóvel

Se trabalha a partir de casa, é provável que utilize menos o carro e percorra menos quilómetros ao longo do ano. Em Portugal, a quilometragem anual pode ser um dos fatores considerados pelas seguradoras na definição do prémio do seguro automóvel.

Por isso, se os seus hábitos de condução mudaram com o teletrabalho, pode valer a pena contactar a seguradora, atualizar a quilometragem anual estimada e pedir uma nova simulação. Comparar propostas de diferentes companhias também pode ajudar a encontrar uma opção mais económica

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.