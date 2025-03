De 800 para 490 euros? É desta que compra a televisão dos seus sonhos

Este artigo pode conter links afiliados*

Ver um filme, acompanhar um jogo de futebol ou maratonar uma série num bom ecrã faz toda a diferença na experiência de entretenimento em casa. As cores vivas, a nitidez da imagem e a qualidade do som transformam completamente os momentos de lazer doméstico. Ao navegarmos pelas Ofertas de Primavera da Amazon, encontrámos uma oportunidade que merece destaque: a Smart TV Samsung Crystal UHD 2024 de 65 polegadas está agora com 40% de desconto, passando de 817€ para apenas 490€. Uma redução de mais de 300€ que torna esta televisão de alta qualidade acessível a um público muito mais amplo.

Este modelo de 65 polegadas utiliza a tecnologia Crystal UHD da Samsung, que oferece cores mais vivas e realistas, bem como uma nitidez de imagem superior aos modelos convencionais. A classificação média de 4,5 estrelas reflete a satisfação dos utilizadores, com mais de 100 unidades vendidas só no último mês. "Uma ótima televisão. Chegou em muito bom estado, a imagem é excelente e o controlo remoto é muito intuitivo", partilha um cliente satisfeito. Além da qualidade de imagem, a televisão destaca-se pelo seu sistema de som Q-Symphony, que permite utilizar todos os altifalantes em simultâneo para uma experiência sonora mais completa e envolvente.

As funcionalidades inteligentes são outro grande atrativo deste modelo. Com integração SmartThings, é possível controlar toda a casa diretamente a partir da televisão. O modo AI Energy Mode aumenta a eficiência energética, adaptando automaticamente o brilho e os comportamentos do uso para ajustar o consumo.

Os descontos estão disponíveis até 31 de março, uma oportunidade limitada para adquirir uma das melhores televisões do mercado a um preço verdadeiramente competitivo.

