Célia e Telmo Foto: Instagram @celiameloferreira
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Ex-concorrente do primeiro «Big Brother», Telmo Ferreira faz apelo nas redes sociais

Hoje às 16:12
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Conhecido do primeiro «Big Brother», Telmo Ferreira deixa mensagem a todos

Mais de duas décadas depois de se ter dado a conhecer aos portugueses na primeira edição do Big Brother, Telmo Ferreira continua fiel a uma missão de serviço. Desta vez, não foi a televisão que lhe deu voz, mas sim o Instagram.

O ex-concorrente partilhou uma story onde divulga a campanha de recrutamento dos Bombeiros Voluntários da Batalha, corporação da qual faz parte há vários anos. Na imagem, destaca-se o apelo: "Torna-te bombeiro voluntário. Servir. Proteger. Salvar." A campanha informa que o curso tem início em outubro e dirige-se a candidatos entre os 17 e os 45 anos, com robustez física e psíquica e escolaridade obrigatória. A imagem foi acompanhada por um link direto para as inscrições.

Para Telmo, esta causa está longe de ser apenas simbólica. Depois da passagem pelo Big Brother, em 2000, manteve-se afastado dos holofotes e dedicou-se sobretudo à família e ao serviço à comunidade. Ao longo dos últimos anos, tem sido várias as ocasiões em que mostrou estar na linha da frente do combate aos incêndios, vestindo a farda dos Bombeiros Voluntários da Batalha.

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Foi precisamente no primeiro Big Brother que conheceu Célia Ferreira, com quem iniciou uma relação que perdura até hoje. O casal, um dos mais emblemáticos saídos do reality show da TVI, construiu uma família e é pai de dois filhos: Alexandre e Rafael.

Entretanto, Alexandre, o filho mais velho, seguiu igualmente uma vida ligada à farda, optando por uma carreira militar, motivo de orgulho para o pai, que já partilhou esse percurso nas redes sociais.

Agora, através de um simples gesto nas redes sociais, Telmo Ferreira volta a mostrar que continua empenhado em inspirar outros a seguir um caminho de entrega e serviço, incentivando novos voluntários a integrarem os Bombeiros da Batalha.

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