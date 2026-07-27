Foto inédita: Telmo do primeiro «Big Brother» ajuda a extinguir o enorme incêndio que deflagrou em Soure

Ficou conhecido quando entrou no primeiro Big Brother em Portugal, mas há muito tempo que se mantém afastado dos holofotes e segue uma vida pacata, focado na sua missão enquanto bombeiro. Esta segunda-feira, 27 de julho, Telmo Ferreira divulgou uma imagem única no combate aos incêndios, na zona de Coimbra.

O interior do País tem sido fustigado pelos incêndios devido à vaga de calor que se faz sentir e a zona de Soure é das mais afetadas. Telmo Ferreira tem estado a ajudar a combater os focos do fogo que tem deflagrado nas últimas horas e mostrou uma fotografia em que é possível ver o carro de bombeiros da sua corporação, e ainda um avião canadair a ajudar no combate.

Telmo Ferreira faz apelo nas redes sociais

O ex-concorrente partilhou uma story onde divulga a campanha de recrutamento dos Bombeiros Voluntários da Batalha, corporação da qual faz parte há vários anos. Na imagem, destaca-se o apelo: "Torna-te bombeiro voluntário. Servir. Proteger. Salvar." A campanha informa que o curso tem início em outubro e dirige-se a candidatos entre os 17 e os 45 anos, com robustez física e psíquica e escolaridade obrigatória. A imagem foi acompanhada por um link direto para as inscrições.

Para Telmo, esta causa está longe de ser apenas simbólica. Depois da passagem pelo Big Brother, em 2000, manteve-se afastado dos holofotes e dedicou-se sobretudo à família e ao serviço à comunidade. Ao longo dos últimos anos, tem sido várias as ocasiões em que mostrou estar na linha da frente do combate aos incêndios, vestindo a farda dos Bombeiros Voluntários da Batalha.

Foi precisamente no primeiro Big Brother que conheceu Célia Ferreira, com quem iniciou uma relação que perdura até hoje. O casal, um dos mais emblemáticos saídos do reality show da TVI, construiu uma família e é pai de dois filhos: Alexandre e Rafael.

Entretanto, Alexandre, o filho mais velho, seguiu igualmente uma vida ligada à farda, optando por uma carreira militar, motivo de orgulho para o pai, que já partilhou esse percurso nas redes sociais.

Agora, através de um simples gesto nas redes sociais, Telmo Ferreira volta a mostrar que continua empenhado em inspirar outros a seguir um caminho de entrega e serviço, incentivando novos voluntários a integrarem os Bombeiros da Batalha.