Foto inédita: Telmo do primeiro «Big Brother» ajuda a extinguir o enorme incêndio que deflagrou em Soure
Telmo Ferreira, ex-concorrente do Big Brother, teve um papel ativo na extinção do fogo de grandes dimensões no distrito de Coimbra
Ficou conhecido quando entrou no primeiro Big Brother em Portugal, mas há muito tempo que se mantém afastado dos holofotes e segue uma vida pacata, focado na sua missão enquanto bombeiro. Esta segunda-feira, 27 de julho, Telmo Ferreira divulgou uma imagem única no combate aos incêndios, na zona de Coimbra.
O interior do País tem sido fustigado pelos incêndios devido à vaga de calor que se faz sentir e a zona de Soure é das mais afetadas. Telmo Ferreira tem estado a ajudar a combater os focos do fogo que tem deflagrado nas últimas horas e mostrou uma fotografia em que é possível ver o carro de bombeiros da sua corporação, e ainda um avião canadair a ajudar no combate.
Telmo Ferreira faz apelo nas redes sociais
O ex-concorrente partilhou uma story onde divulga a campanha de recrutamento dos Bombeiros Voluntários da Batalha, corporação da qual faz parte há vários anos. Na imagem, destaca-se o apelo: "Torna-te bombeiro voluntário. Servir. Proteger. Salvar." A campanha informa que o curso tem início em outubro e dirige-se a candidatos entre os 17 e os 45 anos, com robustez física e psíquica e escolaridade obrigatória. A imagem foi acompanhada por um link direto para as inscrições.
Para Telmo, esta causa está longe de ser apenas simbólica. Depois da passagem pelo Big Brother, em 2000, manteve-se afastado dos holofotes e dedicou-se sobretudo à família e ao serviço à comunidade. Ao longo dos últimos anos, tem sido várias as ocasiões em que mostrou estar na linha da frente do combate aos incêndios, vestindo a farda dos Bombeiros Voluntários da Batalha.
Foi precisamente no primeiro Big Brother que conheceu Célia Ferreira, com quem iniciou uma relação que perdura até hoje. O casal, um dos mais emblemáticos saídos do reality show da TVI, construiu uma família e é pai de dois filhos: Alexandre e Rafael.
Entretanto, Alexandre, o filho mais velho, seguiu igualmente uma vida ligada à farda, optando por uma carreira militar, motivo de orgulho para o pai, que já partilhou esse percurso nas redes sociais.
Agora, através de um simples gesto nas redes sociais, Telmo Ferreira volta a mostrar que continua empenhado em inspirar outros a seguir um caminho de entrega e serviço, incentivando novos voluntários a integrarem os Bombeiros da Batalha.
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