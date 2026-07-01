Calor intenso chega a Portugal: estes são os cuidados que deve ter em casa

“A minha cadela passa o dia todo em cima do produto e noto que sente alívio”: este tapete ajuda a proteger os cães do calor extremo

Portugal prepara-se para enfrentar uma vaga de calor que deverá prolongar-se entre oito e dez dias. Segundo uma reportagem do Jornal Nacional, da TVI, as temperaturas elevadas não se vão fazer sentir apenas durante o dia. Em algumas regiões, as noites também serão particularmente quentes, com temperaturas mínimas acima dos 20 graus e que poderão mesmo atingir os 28 graus.

Este cenário poderá tornar o descanso mais difícil, sobretudo para quem não tem ar condicionado em casa. "Durante o dia não vai ser fácil, mas em algumas regiões do país a noite também não vai dar descanso", refere a reportagem, acrescentando que "todos os recursos que possam ser utilizados para aumentar o conforto térmico são importantes", como é o caso das ventoinhas e do ar condicionado.

Para reduzir o calor dentro de casa, aconselham a manter as janelas e os estores fechados durante o dia, especialmente nas horas de maior calor, evitando que o ar quente entre na habitação. Quando as temperaturas começarem a descer, ao final da tarde ou durante a noite, o ideal é abrir as janelas para renovar o ar e ajudar a arrefecer o espaço.

Para além disso, a utilização de ventoinhas ou aparelhos de ar condicionado pode contribuir para tornar o ambiente mais confortável durante os dias de temperaturas extremas.

A vaga de calor representa também um desafio para os serviços de saúde. De acordo com a reportagem, estes períodos costumam traduzir-se num aumento da procura das urgências e podem mesmo ter impacto na mortalidade, sobretudo entre idosos, crianças, grávidas e pessoas com doenças crónicas.

Embora os planos de contingência estejam ativos e os serviços se encontrem, para já, no primeiro nível de resposta, o verão continua a ser um período exigente devido à escassez de profissionais de saúde. Ainda assim, a situação é considerada estável, apesar de não estar excluída a possibilidade de surgirem imprevistos.

Face às previsões, todo o cuidado é pouco. Manter uma boa hidratação, evitar a exposição ao sol nas horas de maior calor, usar roupa leve e procurar ambientes frescos continuam a ser algumas das principais recomendações para enfrentar os próximos dias, que deverão ser marcados por temperaturas elevadas em grande parte do país.