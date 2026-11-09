Vivem-se horas de angústia na Madeira: nadador-salvador ainda não foi encontrado

Fonte: Agência Lusa

As buscas para encontrar o nadador-salvador de 37 anos que desapareceu no mar da Madeira, no domingo, foram retomadas hoje às 07:32, informou o capitão do Porto do Funchal.

Em declarações à agência Lusa, Bruno Teles adiantou que nesta operação está envolvida uma embarcação da Estação Salva-Vidas com dois tripulantes por mar e elementos da Capitania do Funchal por terra.

“As buscas vão prolongar-se durante o dia ou até ser encontrado”, disse este responsável.

O homem desaparecido é um nadador-salvador de uma unidade hoteleira do Funchal e, segundo Bruno Teles, “possivelmente terá sido arrastado para o mar”.

As buscas, nas quais chegou a ser utilizada uma aeronave da Força Aérea Portuguesa, foram interrompidas às 18:11 de domingo.

A Capitania do Porto do Funchal prolongou, entretanto, o aviso de agitação marítima forte para a orla costeira da Madeira até às 06:00 de terça-feira, estando previstas ondas na ordem dos 4,5 metros na costa sul da Madeira.



