Tempestade Charles: o fenómeno que deixou Portugal em casa contado em imagens

A tempestade Charles trouxe um dos episódios de mau tempo que mais marcou Portugal, com previsão de chuva intensa, vento forte e condições meteorológicas adversas a afetarem várias regiões do país.

Entre ruas praticamente desertas, escolas encerradas, constrangimentos na circulação e paisagens transformadas pela força dos elementos, o fenómeno levou muitos portugueses a permanecer em casa e alterou a rotina de milhares de pessoas.

Os efeitos da tempestade fizeram-se sentir de norte a sul, com menos intensidade do que se chegou a temer. O mau tempo, as ocorrências registadas e os cenários invulgares marcaram estes dias, num episódio que chamou a atenção para a dimensão dos fenómenos meteorológicos extremos.

Mas há imagens que contam melhor do que qualquer descrição aquilo que aconteceu. Percorra a galeria e veja os momentos mais marcantes da passagem da tempestade Charles por Portugal.