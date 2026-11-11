IPMA atualizou avisos devido à tempestade Charles: consulte as horas mais críticas

Fonte: Agência Lusa

Os distritos de Lisboa, Beja e Setúbal deixaram de estar sob aviso vermelho por causa do vento forte e passaram a laranja, mantendo-se Faro até às 21h00, segundo o IPMA.

Que distritos deixaram de estar sob aviso vermelho devido ao vento?

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) tinha emitido anteriormente aviso vermelho para os distritos de Lisboa, Beja e Setúbal entre as 09:00 e as 18:00 de hoje devido à passagem da depressão Charles.

Estes três estão agora sob aviso laranja por causa do vento forte com rajadas até 120 quilómetros por hora até às 21h00 de hoje.

Que regiões continuam sob aviso vermelho devido à chuva forte?

Contudo, os distritos de Lisboa, Setúbal, Beja bem como Faro estão sob aviso vermelho, o mais grave, até às 18:00 de hoje e Leiria, Santarém, Castelo Branco e Portalegre entre as 12:00 e as 18:00 de hoje por causa da previsão de precipitação forte e persistente.

O IPMA emitiu também aviso vermelho para o distrito de Faro entre as 09:00 e as 21:00 de hoje devido à previsão de vento forte com rajadas até 120 quilómetros por hora, podendo atingir 140 quilómetros por hora nos locais mais expostos.

Que distritos estão sob aviso laranja e amarelo devido ao vento e à chuva?

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Bragança, Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra e Évora estão sob aviso laranja até às 21:00 de hoje por causa da chuva por vezes forte e persistente.

Segundo o IPMA, os distritos de Aveiro, Viseu, Guarda, Coimbra e Évora estão também sob aviso amarelo do vento forte de sudoeste com rajadas até 90 quilómetros por hora até às 21:00 de hoje.

O distrito de Faro está também sob aviso amarelo por causa da trovoada entre as 09:00 e as 18:00 de hoje.

Que avisos estão em vigor devido à agitação marítima?

O IPMA colocou também os distritos de Lisboa, Setúbal, Beja e Faro sob aviso laranja devido à agitação marítima forte entre as 12:00 e as 21:00 de hoje, passando depois a aviso amarelo entre as 21:00 de hoje e as 03:00 de quinta-feira.

Já o arquipélago da Madeira está sob aviso laranja devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes, até às 09:00 de hoje e por causa do vento com rajadas até 100 quilómetros por hora, em especial nos extremos leste e oeste até às 12:00 de hoje.

As costa norte e sul da Madeira e o Porto Santo estão sob aviso amarelo entre as 09:00 e as 21:00 de hoje devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de oeste com 04 a 4,5 metros, passando a ondas de noroeste.

Qual é a diferença entre os avisos vermelho, laranja e amarelo?

O aviso vermelho é emitido pelo IPMA nos casos de situação meteorológica de risco extremo. Já o aviso laranja indica uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Que medidas foram adotadas devido à depressão Charles?

Portugal continental está em situação de alerta entre as 00:00 e as 23:59 de quarta-feira, devido ao possível agravamento do estado do tempo com a chegada da depressão Charles, prevendo-se que Lisboa, Leiria, Setúbal, Beja e Faro sejam as regiões mais atingidas.

O Governo decidiu fechar as escolas e os serviços públicos não essenciais em todos os distritos, tendo as autoridades admitido o encerramento de pontes e restrições no tráfego aéreo.