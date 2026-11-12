Portugueses correram às compras antes da tempestade Charles: estes foram os produtos mais comprados

Fonte: Bolt

As encomendas na Bolt Market aumentaram 71,67% face ao mesmo dia da semana anterior. Frango, água, bananas, ovos e uvas estiveram entre os produtos mais procurados.

Perante a previsão de chegada da tempestade Charles, muitos portugueses decidiram antecipar as compras e abastecer a despensa para passar o dia em casa. A preocupação refletiu-se nos hábitos de consumo: as encomendas na Bolt Market aumentaram 71,67% face ao mesmo dia da semana anterior.

Mas o que é que os portugueses quiseram ter à mão antes da chegada do mau tempo? De acordo com os dados divulgados pela plataforma de entregas, o frango foi o produto mais encomendado, seguindo-se a água, as bananas, os ovos e as uvas.

A lista revela algumas das escolhas feitas pelos consumidores na preparação para um dia passado em casa, com alimentos e produtos essenciais a dominarem as compras. As bananas voltaram, em particular, a destacar-se entre os artigos mais procurados.

Apesar de a tempestade Charles não ter provocado o impacto inicialmente previsto, as previsões meteorológicas foram suficientes para levar muitos consumidores a antecipar as compras e a ajustar as suas rotinas.

Os números deixam também uma curiosidade sobre os hábitos de consumo em dias de mau tempo: quando a previsão é de ficar em casa, o frango, a água e as bananas parecem ter lugar garantido na lista de compras.