Voos cancelados devido à tempestade Charles? Saiba o que fazer

A passagem da depressão Charles por Portugal poderá provocar perturbações nos voos com origem e destino no País. Com o Governo a declarar situação de alerta para quarta-feira, 11 de novembro, e o IPMA a colocar oito distritos de Portugal Continental e a Madeira sob aviso vermelho, os passageiros devem estar preparados para eventuais cancelamentos e atrasos.

Perante este cenário, importa saber que direitos existem quando uma viagem aérea é afetada pelo mau tempo. De acordo com um comunicado da AirHelp, empresa especializada em direitos dos passageiros aéreos, embora as condições meteorológicas severas possam afastar o direito a uma indemnização financeira, as companhias continuam obrigadas a assegurar determinadas formas de assistência e proteção.

Voos cancelados: quando há direito a indemnização?

Regra geral, os passageiros não têm direito a uma indemnização financeira quando um voo é cancelado ou atrasado devido a condições meteorológicas severas. O mau tempo é considerado uma «circunstância extraordinária» ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 261/2004.

No entanto, é necessário existir uma relação direta entre as condições meteorológicas e a perturbação do voo. Cabe à companhia aérea demonstrar que o mau tempo foi efetivamente responsável pelo cancelamento ou atraso.

Isto não significa que os passageiros fiquem sem proteção. Mesmo quando não existe direito a indemnização, mantêm-se outros direitos, nomeadamente ao reembolso, ao reencaminhamento e à assistência durante a espera.

Cancelamento: pode exigir o dinheiro de volta?

Quando um voo é cancelado, a companhia aérea deve apresentar três opções ao passageiro:

Reembolso integral do bilhete , no prazo de sete dias;

Reencaminhamento para o destino final na primeira oportunidade ;

Reencaminhamento numa data posterior, à escolha do passageiro.

O passageiro não é obrigado a aceitar um voucher se preferir receber o dinheiro de volta.

Refeições e alojamento: a assistência é obrigatória?

Sim. Mesmo quando o cancelamento ou atraso resulta de circunstâncias extraordinárias, a companhia aérea tem de prestar assistência aos passageiros.

Esta obrigação inclui refeições e bebidas em função do tempo de espera, duas chamadas telefónicas, mensagens de correio eletrónico ou outras formas de comunicação. Se for necessário pernoitar, a companhia deve também assegurar alojamento e transporte entre o aeroporto e o hotel.

Caso a transportadora não disponibilize essa assistência, o passageiro pode suportar despesas razoáveis e pedir posteriormente o reembolso. Para isso, deve guardar todos os comprovativos.

Atrasos: a partir de quando pode exigir assistência?

Os períodos de espera a partir dos quais a companhia deve prestar assistência dependem da distância do voo:

Voos até 1500 quilómetros: a partir de duas horas de atraso;

Voos entre 1500 e 3500 quilómetros: a partir de três horas

Voos com mais de 3500 quilómetros: a partir de quatro horas.

Se o atraso atingir as cinco horas, o passageiro pode desistir da viagem e pedir o reembolso do bilhete.

Há situações em que pode receber até 600 euros?

Sim. Mesmo num dia marcado por condições meteorológicas adversas, nem todas as perturbações são necessariamente provocadas pelo mau tempo.

Segundo a AirHelp, pode existir direito a uma indemnização de 250, 400 ou 600 euros, consoante a distância do voo, se o cancelamento ou atraso resultar de problemas operacionais, como dificuldades relacionadas com a tripulação ou problemas técnicos, e não de condições meteorológicas que afetem efetivamente a operação.

O mesmo pode aplicar-se quando o mau tempo é invocado como justificação, mas não existe uma relação direta entre as condições meteorológicas e a perturbação. O ónus da prova cabe à companhia aérea.

E se decidir não viajar por causa do alerta?

Se o voo se realizar normalmente e o passageiro decidir não viajar por receio das condições meteorológicas, o Regulamento 261 não lhe garante, por si só, o direito ao reembolso.

Nesse caso, deve verificar se a companhia aérea está a disponibilizar alterações gratuitas à reserva e consultar as condições do seguro de viagem.

Quem tiver comprado uma viagem organizada deve ainda considerar a Diretiva das Viagens Organizadas, que prevê a possibilidade de cancelar sem encargos em caso de circunstâncias inevitáveis e extraordinárias no destino.

O que deve fazer antes de ir para o aeroporto?

A AirHelp deixa ainda algumas recomendações práticas para os passageiros que tenham viagens marcadas durante o período de instabilidade meteorológica:

Confirmar o estado do voo junto da companhia aérea antes de sair de casa;

Seguir as recomendações das autoridades e evitar deslocações desnecessárias;

Guardar cartões de embarque, confirmações de reserva e comprovativos de despesas;

Pedir por escrito à companhia aérea a justificação para o cancelamento ou atraso;

Não assinar documentos que impliquem a renúncia a direitos em troca de vouchers.

As regras do Regulamento 261 também abrangem os voos de e para a Madeira e os Açores.

«O mau tempo está fora do controlo das companhias aéreas, pelo que, em regra, os passageiros não têm direito a indemnização nestes casos, desde que exista uma relação direta entre o mau tempo e o cancelamento ou o atraso do voo», explica Pedro Miguel Madaleno, advogado especialista em direitos dos passageiros aéreos e representante da AirHelp em Portugal.

O responsável sublinha, contudo, que os passageiros continuam a ter direito a reembolso ou a um voo alternativo, bem como a assistência durante a espera, e aconselha a guardar todos os comprovativos e a solicitar por escrito o motivo da perturbação.

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