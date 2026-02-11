Facebook Instagram
Tempestades em Portugal: japoneses ensinam o que fazer para enfrentar os dias de chuva intensa

Ontem às 11:06
Chuva e mau tempo Foto: Erik Witsoe, Unsplash
Sapatos encharcados em dias de chuva? Este spray ajuda a impermeabilizar o calçado

Portugal tem atravessado dias marcados por tempestades sucessivas, inundações e fortes constrangimentos nas deslocações. Estradas cortadas, transportes afetados e planos alterados à última hora tornaram-se parte da rotina. Num cenário de instabilidade meteorológica, olhar para países habituados a fenómenos extremos pode trazer ensinamentos úteis.

O Japão é um desses exemplos. Entre tufões, sismos e a estação das chuvas, o tsuyu, que traz semanas de precipitação intensa, os japoneses desenvolveram uma abordagem essencialmente prática. Os blogues byFood e GaijinPot partilharam algumas dicas que podem ajudar nestes dias chuvosos.

Uma das principais estratégias começa na forma de vestir. Deve optar por vestir roupa com tecidos leves e de secagem rápida e evitar algodão ou ganga, que demoram horas a secar depois de molhados. Muitos transportam ainda uma pequena toalha para limpar a cara e o pescoço ao longo do dia, bem como uma camisola extra se tiverem um longo percurso até ao trabalho.

O calçado é outra prioridade. Num país onde as deslocações diárias implicam muita caminhada, sapatos impermeáveis fazem toda a diferença. Meias suplentes na mochila são quase regra: pés molhados o dia todo sabemos que é super desconfortável, por isso, coloque umas meias na mochila ou carteira.

O guarda-chuva é um verdadeiro símbolo da estação. Pode parecer óbvio, mas vale a pena reforçar. Se tiver um modelo compacto que caiba facilmente na mala ou mochila, melhor ainda. 

Também o impermeável ou poncho são aliados indispensáveis. Por vezes, a única forma de chegar a tempo ao próximo destino é atravessar a chuva intensa. Nessas alturas, um impermeável ou poncho será essencial para se manter (quase) seco enquanto continua a rotina. Um poncho é especialmente útil quando é necessário ficar à chuva durante longos períodos.

Outro ponto essencial é proteger os equipamentos eletrónicos. Mochilas impermeáveis ou capas de chuva para mochila são comuns. No interior, computadores e telemóveis são guardados em bolsas próprias impermeáveis. Pequenos cuidados que evitam prejuízos maiores.

