Startup Leiria abre portas a empresas afetadas pela tempestade Kristin

Solidária com as empresas e profissionais que viram a sua atividade afetada pela tempestade que assolou a região de Leiria, a Startup Leiria está a disponibilizar 60 lugares de cowork, com a acesso à internet, energia elétrica, casas de banho e cozinha, das 9h às 18h.

Este apoio à continuidade da atividade empresarial é completamente gratuito e destina-se a empresas cujos espaços de trabalho ficaram destruídos e que necessitem de condições temporárias para manter as suas equipas a trabalhar, explicou a Startup Leiria nas suas redes sociais.

Informou ainda que os interessados em usufruir deste espaço de trabalho podem entrar diretamente em contato através do email (geral@startupleiria.com) ou via whatsapp (+351 914 336 059).

