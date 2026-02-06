Facebook Instagram
Startup Leiria abre portas a empresas afetadas pela tempestade Kristin

Com o objetivo de apoiar às empresas afetadas pela tempestade Kristin no distrito de Leiria, a Startup Leiria está a disponibilizar gratuitamente 60 lugares de cowork

Hoje às 12:07
Mau tempo em Lisboa ANTÓNIO PEDRO SANTOS LUSA
Um cartaz devido à passagem da depressão Kristin, em Lisboa, 28 de janeiro de 2026. Portugal continental está a ser afetado pelos efeitos da passagem da depressão Kristin, com chuva, vento, neve e agitação marítima, tendo sido emitidos vários avisos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

Solidária com as empresas e profissionais que viram a sua atividade afetada pela tempestade que assolou a região de Leiria, a Startup Leiria está a disponibilizar 60 lugares de cowork, com a acesso à internet, energia elétrica, casas de banho e cozinha, das 9h às 18h.

Este apoio à continuidade da atividade empresarial é completamente gratuito e destina-se a empresas cujos espaços de trabalho ficaram destruídos e que necessitem de condições temporárias para manter as suas equipas a trabalhar, explicou a Startup Leiria nas suas redes sociais.

Informou ainda que os interessados em usufruir deste espaço de trabalho podem entrar diretamente em contato através do email (geral@startupleiria.com) ou via whatsapp (+351 914 336 059).

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.

 

