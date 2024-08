Agosto despede-se com nuvens, aguaceiros e descida de temperaturas. Veja a previsão do tempo

O tempo para este fim de semana em Portugal será caracterizado por algumas variações, com destaque para a nebulosidade e possíveis aguaceiros e trovoadas em certas regiões, de acordo com informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No sábado, o litoral oeste começará o dia com céu temporariamente muito nublado, uma condição que se manterá até ao meio da manhã. No interior Norte, durante a tarde, espera-se um aumento da nebulosidade, com possibilidade de aguaceiros e trovoadas.

O vento será fraco a moderado, intensificando-se ligeiramente à tarde, especialmente nas serras do litoral Centro. É possível a ocorrência de neblina ou nevoeiro matinal no litoral oeste, e haverá uma pequena descida da temperatura máxima, particularmente nas regiões Norte e Centro.

Na Grande Lisboa, o céu estará geralmente pouco nublado, embora com maior nebulosidade junto ao Cabo Raso até ao final da manhã. O vento será fraco a moderado, com intensificação durante a tarde. Há também possibilidade de neblina ou nevoeiro matinal nas proximidades do Cabo Raso.

No Grande Porto, o sábado será marcado por céu geralmente pouco nublado, com períodos de maior nebulosidade até ao final da manhã e novamente ao final da tarde. O vento será fraco, com intensificação temporária durante a tarde na faixa costeira. Espera-se neblina ou nevoeiro matinal, além de uma pequena descida da temperatura máxima.

Já no domingo, o céu estará em geral pouco nublado, com períodos temporariamente muito nublados até ao meio da manhã. Há possibilidade de chuviscos no litoral Norte e Centro até ao final da manhã. O vento continuará fraco a moderado, com intensificações ocasionais nas terras altas e na faixa costeira ocidental a sul do Cabo da Roca.

Neblina ou nevoeiro matinal poderá surgir em alguns locais do litoral oeste. A temperatura mínima deverá descer ligeiramente no interior e no Algarve, enquanto a temperatura máxima descerá na maioria do país, exceto na costa sul do Algarve, onde poderá subir um pouco.

A semana vai começar muito nublada, mas gradualmente o céu se tornará pouco nublado ou limpo a partir do meio da manhã. Existe a possibilidade de chuviscos no litoral Norte e Centro até ao final da manhã. O vento será fraco a moderado, com tendência para se intensificar na faixa costeira ocidental e nas terras altas, especialmente durante a tarde. Neblina ou nevoeiro matinal é provável em alguns locais do litoral oeste.