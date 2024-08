Como vai estar o tempo no fim de semana? Este é o dia que deve escolher para ir à praia

As nuvens vão aparecer este fim-de-semana nalgumas regiões e o vento também. Apesar de tudo, o calor vai continuar, mas há um dia deste fim-de-semana mais convidativo para ir à praia.

Nesta sexta-feira, o céu estará em geral pouco nublado ou limpo, embora se preveja nebulosidade no litoral oeste até ao final da manhã, que poderá persistir em alguns locais. Existe também a possibilidade de períodos de chuva fraca ou chuviscos no litoral Norte e Centro durante a manhã e para o fim do dia.

O vento está fraco, mas vai ficar moderado durante a tarde, e soprará por vezes forte nas serras do litoral Centro e Sul até ao meio da manhã desta sexta-feira. A neblina ou nevoeiro será frequente no litoral oeste, especialmente até ao fim da manhã e novamente ao final do dia. Espera-se uma pequena subida da temperatura máxima, sobretudo no interior Centro.

Na Grande Lisboa, o céu estará muito nublado de manhã, mas deverá apresentar-se pouco nublado ou limpo durante a tarde.

Em relação à Grande Porto, o céu estará geralmente muito nublado, com algumas abertas durante a tarde. Tal como em Lisboa, há a possibilidade de chuviscos até ao fim da manhã e novamente ao final do dia. O vento será fraco, mas soprará moderado de noroeste durante a tarde. Em ambas as regiões, espera-se uma pequena subida da temperatura máxima.

Para sábado, está prevista precipitação no Norte e litoral Centro até ao meio da tarde, enquanto o Sul terá céu pouco nublado ou limpo. O litoral oeste poderá enfrentar neblina ou nevoeiro matinal, que deverá dissipar-se ao longo do dia.

O vento será forte no litoral oeste e nas terras altas a partir da tarde. Nas regiões Norte e Centro, o céu estará muito nublado durante a manhã, limpando a partir do meio da tarde. A chuva, que será fraca na maioria dos casos, poderá ser moderada no Minho, com o vento a tornar-se moderado a forte a partir da tarde, especialmente na faixa costeira e nas terras altas.

Na região Sul, o céu estará pouco nublado ou limpo, com alguma nebulosidade no litoral oeste e no Alto Alentejo até ao meio da manhã, onde há possibilidade de chuvisco. O vento será moderado a forte na faixa costeira e nas terras altas, com rajadas até 60 km/h.

Em Lisboa, o céu estará muito nublado de manhã, mas gradualmente ficará pouco nublado ou limpo a partir do início da tarde.

No Porto, o cenário será semelhante, com céu muito nublado de manhã e possibilidade de chuva fraca até ao meio da tarde, mas o céu deverá limpar a partir do meio da tarde. O vento será moderado a forte de norte/noroeste, especialmente na faixa costeira.

Então, qual o melhor dia para ir à praia? Só para domingo é que o IPMA prevê céu pouco nublado ou limpo em todo o país. O vento será fraco a moderado do quadrante norte, temporariamente de sudoeste na costa do sotavento algarvio.

O vento apenas vai soprar forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas, com rajadas até 65 km/h. É esperada uma pequena subida da temperatura máxima na região Norte.

