O fim de semana vai estar favorável para ir a mercados de Natal? Saiba a previsão do tempo

Depois da chuva desta sexta-feira, o fim de semana em Portugal continental promete ser perfeito para sair de casa e aproveitar as iluminações e os mercados de Natal. O sol vai predominar, embora com temperaturas frescas, especialmente nas madrugadas.

No sábado, o céu vai estar pouco nublado ou limpo, embora algumas regiões apresentem maior nebulosidade até ao final da manhã. No interior Norte e Centro, é possível haver formação de geada, tal como neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais. O vento será fraco a moderado do quadrante leste, mas poderá ser mais intenso (até 40 km/h) nas terras altas. Haverá uma pequena descida das temperaturas mínimas nas regiões Norte e Centro.

Temperaturas para algumas cidades (ver imagem acima para ver todo o território):

Lisboa : Mínima de 7ºC, máxima de 14ºC.

Porto : Mínima de 8ºC, máxima de 14ºC.

Faro : Mínima de 9ºC, máxima de 17ºC.

Bragança : Mínima de -1ºC, máxima de 8ºC.

Coimbra: Mínima de 5ºC, máxima de 15ºC.

Se planeia visitar mercados de Natal, como o Wonderland em Lisboa, conte com um dia bastante agradável para passeios ao ar livre.

No domingo, as condições meteorológicas continuam favoráveis no domingo. O céu irá manter-se pouco nublado ou limpo, com alguma nebulosidade no início da manhã em algumas zonas do interior. Tal como no sábado, é possível haver formação de geada nas regiões Norte e Centro, assim como neblina ou nevoeiro matinal.

O vento será fraco, predominando do quadrante leste. Haverá uma ligeira subida das temperaturas máximas, sobretudo no Centro e Sul do país, tornando o dia ainda mais convidativo para atividades ao ar livre.

Temperaturas para algumas cidades (ver imagem acima para ver todo o território):

Lisboa : Mínima de 6ºC, máxima de 15ºC.

Porto : Mínima de 7ºC, máxima de 15ºC.

Faro : Mínima de 10ºC, máxima de 19ºC.

Bragança : Mínima de -2ºC, máxima de 8ºC.

Coimbra: Mínima de 3ºC, máxima de 16ºC.

Com o aumento ligeiro das temperaturas e o céu limpo, o domingo será ideal para desfrutar das iluminações natalícias ao anoitecer. Planeie um passeio pelas ruas iluminadas ou uma visita aos eventos natalícios em praças e jardins.