O que podemos esperar do tempo no fim-de-semana? Estas são as previsões

Vem aí um fim-de-semana com temperaturas de primavera, que fazem esquecer que o país atravessa o mês de fevereiro. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para sábado céu geralmente pouco nublado e vento em geral fraco, com subida da temperatura máxima, em especial nas regiões Norte e Centro.

As temperaturas chegam a máximas de 22 graus no Algarve, um cenário que se nota um pouco por todo o país. Lisboa, Braga, Castelo Branco ou Évora chegam aos 20 graus, mas Leiria, Santarém e Setúbal chegam mesmo aos 21. Abaixo dos 15 graus de máxima ficam apenas Bragança, Vila Real e Guarda.

Na zona da Grande Lisboa, o céu vai estar geralmente pouco nublado, podendo apresentar períodos de maior nebulosidade até ao início da manhã, em especial junto à faixa costeira. O vento vai soprar fraco e pode esperar-se mais calor.

Também a região do Grande Porto, pode esperar um sábado com céu geralmente pouco nublado e vento em geral fraco. A temperatura mínima deve descer ligeiramente, mas a temperatura máxima sobe.

No domingo, o cenário será idêntico: períodos de céu muito nublado, apresentando-se pouco nublado ou limpo na região Sul a partir da manhã. A chover, será apenas na região Norte e precipitação fraca. As temperaturas voltam a subir no interior no domingo, com Bragança, Vila Real e Guarda a aumentarem um a dois graus.

Recorde-se que Janeiro de 2024 foi o mais quente a nível global e o terceiro mais quente em Portugal Continental. Registou-se ainda uma onda de calor considerada a mais significativa neste mês desde 1941.