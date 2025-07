Dois quartos na natureza a 75 euros? A Amazon tem e podem ser as suas próximas férias

Este artigo pode conter links afiliados*

Acampar é um prazer para muitos e assustador para quem nunca o fez. Mas está na altura de experimentar. Neste ano, viva o melhor da natureza com o conforto de uma tenda que garante privacidade e espaço (dois quartos) e ainda um espaço comum a meio. Durante os dias do Amazon Prime Day, esta tenda de campismo está disponível por 75,30 euros, com uma poupança de 20% face ao preço habitual.

Trata-se de uma solução prática e confortável para famílias ou grupos até seis pessoas, graças à sua divisão em três áreas distintas: dois quartos fechados com portas de fecho de correr e uma zona central ampla, ideal para guardar mochilas, equipamento ou até desfrutar de algum tempo abrigado.

Construída com materiais resistentes e pensados para o exterior, esta tenda conta com uma cobertura de poliéster impermeável com uma coluna de água de 3000 mm, o que garante proteção eficaz contra a chuva. A estrutura é suportada por postes de fibra de vidro flexíveis e vem equipada com estacas e cordas de fixação, oferecendo boa estabilidade mesmo em dias de vento moderado.

O design em túnel inclui duas portas laterais de fácil acesso e janelas de malha que favorecem a ventilação e reduzem a condensação. No interior, encontra-se também um gancho no teto para pendurar uma lanterna, tornando o espaço mais funcional ao cair da noite. Estes pormenores tornam a experiência de campismo mais cómoda e organizada.

Apesar do seu tamanho generoso — com medidas totais de 555 x 225 x 190 cm —, esta tenda é surpreendentemente prática de transportar. Dobra-se facilmente até às dimensões de 74 x 26 x 26 cm e vem com uma bolsa própria, facilitando tanto o armazenamento como o transporte. Inclui ainda 28 estacas e 10 cordas de fixação, e a montagem é simples, mesmo para quem não tem muita experiência.

