Ficou viral o produto português que antes era ignorado lá fora. Até o The Guardian já deu destaque ao fenómeno

Durante décadas esteve associada a uma comida simples e barata, mas agora está a transformar-se numa tendência internacional. O fenómeno começou a ganhar força nas redes sociais em 2025, com o termo “Sardine Girl Summer”, e evoluiu este ano para o “Sardinecore”, uma verdadeira estética em torno do peixe enlatado. A Euronews dá conta de mais de 115 mil publicações no TikTok com a hashtag #sardines.

A popularidade da sardinha está também ligada à imagem de alimento saudável, graças ao seu conteúdo em ómega-3, cálcio e proteína. A tendência chegou ao ponto de um investigador associado a Harvard, Nick Norwitz, ter documentado uma experiência de um mês em que comeu praticamente apenas sardinhas. A Euronews ressalva, contudo, que uma experiência individual não substitui estudos científicos representativos.

O fenómeno já chamou a atenção da imprensa internacional, ao ponto de ser destaque no conceituado The Guardian. Num vídeo publicado em agosto, o jornal britânico descreve a sardinha como um alimento que passou de “alimento barato e habitual nas despensas” a produto de luxo e viajou até Matosinhos, apresentado como um dos centros da indústria da sardinha, para perceber quem está a lucrar com o boom e como este está a afetar os pescadores portugueses.

A popularidade chega, curiosamente, num momento de dificuldades no abastecimento. Segundo a Euronews, as capturas de sardinha em Marrocos e no Sahara Ocidental caíram de 965 mil toneladas em 2022 para 525 mil em 2024. Ao mesmo tempo, a pressão sobre os stocks de sardinha ao largo de Portugal e no Cantábrico continua a ser uma preocupação para a sustentabilidade da espécie.