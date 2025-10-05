Facebook Instagram
Descobrimos a blusas que são tendência neste ano a apenas 12 euros

Estas blusas são lindas e seguem a tendência deste outono inverno
IOL
Há 3h e 39min
Cores de outono inverno 2025: estas são as tendências da moda (há um regresso inesperado)

O outono chegou e com ele veio as novas tendências. Entre os destaques deste ano, as blusas com gola claudine da KIABI são a peça ue não pode faltar no guarda-roupa, trazendo um toque retro aos looks do dia a dia.

A coleção reinventa este detalhe clássico com estampados atuais, cores quentes e cortes românticos, ideais para a estação. Do xadrez vichy e motivos florais aos tons suaves de branco e rosa empoeirado, cada peça eleva até os looks mais básicos. As mangas bufantes e golas XL dão aquele toque especial que transforma qualquer conjunto, seja com jeans para passeios casuais ou com saias e calças de pregas para encontros mais sofisticados.

Cada blusa da coleção custa apenas 12 euros, tornando-se o item perfeito para este outono. Percorra a galeria acima e veja as várias opões que estão disponíveis.

