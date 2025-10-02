Cores de outono inverno 2025: estas são as tendências da moda (há um regresso inesperado)

Estas 8 peças de roupa fazem-na pelo menos dez anos mais velha, garantem especialistas

Com a chegada do outono, Sara Avelar, especialista em moda, revelou no programa do Diário da Manhã quais serão as cores tendência para a estação. E para quem gosta de estar sempre atualizado, a Zara já tem várias peças que refletem estas escolhas.

O castanho é a grande aposta, assumindo o lugar do preto em casacos, malhas e fatos completos, incluindo combinações de calça com colete. Já o cor de rosa e o vermelho surgem em conjunto, numa mistura vibrante que marca malhas, saias e casacos.

As rendas continuam em destaque, aparecendo em saias, tops, vestidos e camisolas, numa junção perfeita entre o chique e o casual. O bordeaux domina especialmente os vestidos, quer sejam longos ou semi-curtos, enquanto o leopardo mantém o seu espaço em vestidos, calças, tops e casacos, para quem gosta de um toque de ousadia no look.

Se quer renovar o guarda-roupa e apostar nas cores certas deste outono, percorra a galeria acima que preparámos para si.