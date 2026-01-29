Facebook Instagram
Os ténis Adidas essenciais para quem quer parecer mais alto estão a 32 euros

Adidas VL Court Bold a 32 €: altura extra, design limpo e 4,7 estrelas de avaliação
IOL
Há 2h e 17min

As Adidas VL Court Bold reinterpretam um clássico do estilo “court” com uma abordagem mais atual e descontraída. Mantêm as icónicas três riscas laterais e o visual limpo da marca, mas acrescentam uma sola mais elevada, que dá presença ao conjunto e um toque moderno sem perder versatilidade. É um modelo pensado para o dia a dia, fácil de conjugar e adequado a diferentes idades.

O conforto é um dos pontos mais referidos por quem já as usa. O exterior em camurça e o forro têxtil tornam-nas agradáveis ao longo do dia, enquanto a sola de borracha aderente garante estabilidade em uso urbano. A plataforma oferece alguns centímetros extra de altura, algo que muitos utilizadores destacam como um bónus prático, sem comprometer o conforto.

Disponíveis atualmente por 32,51 euros, com um desconto significativo face ao preço original, estes ténis contam com uma avaliação média de 4,7 estrelas em mais de mil opiniões. Os comentários sublinham a boa relação qualidade-preço, o design apelativo e o conforto, embora seja aconselhável verificar bem a tabela de tamanhos, já que o ajuste pode ser justo. Uma opção sólida para quem procura umas sapatilhas casuais, confortáveis e com identidade própria.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

