De volta à moda: estes ténis Adidas retro estão a menos de 40€ na Amazon

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As solas grossas e chunky dominaram o street style nos últimos anos, mas 2026 trouxe uma mudança clara: o regresso aos ténis de perfil fino, discreto e retro. Os ténis Adidas VL Court 3.0 estão no centro dessa mudança, e o facto de estarem agora com 44% de desconto, a 39,33€, torna a decisão ainda mais fácil.

O modelo já passou pelo teste de mais de 14 mil compradores, que lhe atribuem uma média de 4,5 estrelas. Nas avaliações, repete-se a comparação com linhas mais caras da marca: a construção e o acabamento destes ténis aproximam-se de modelos de gama alta, sem o preço que normalmente os acompanha.

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Onde encaixam no guarda-roupa

Estes ténis funcionam tanto com calças de ganga e blazer, num visual mais composto para o escritório, como com um vestido leve num passeio de fim de semana. É essa flexibilidade, mais do que qualquer detalhe técnico, que explica por que continuam a aparecer nos armários de quem segue as tendências, mas também de quem simplesmente quer um ténis que sirva para tudo.

Um pormenor a ter em conta antes de comprar

Há um aviso que se repete nas avaliações: estes ténis calçam um pouco estreito. Quem normalmente usa 41 ou 42 relata ter optado pelo número acima para garantir mais conforto ao longo do dia. Vale a pena confirmar o guia de tamanhos antes de finalizar a compra, sobretudo para quem tem o pé mais largo.

Por 39,33€, fica a possibilidade de renovar o armário com uns ténis que dificilmente sairão de moda nos próximos anos.

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