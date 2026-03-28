"Parece que vamos a flutuar": Os ténis Skechers que são um fenómeno de conforto

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Se os pés não estiverem confortáveis, o dia simplesmente não corre bem. Recentemente, numa viagem a Londres, reparei que estes ténis da Skechers eram quase um uniforme; no metro, via dezenas de pessoas a usá-los para enfrentar o ritmo da cidade. Num evento de trabalho, uma colega jornalista confirmou-me que são um verdadeiro sucesso por lá: "Sim, isto aqui é uma coisa em grande", explicou-me. É aquele tipo de calçado que resolve o dia de forma prática, sem precisarmos de pensar muito no assunto.

Não sou só eu a notar esta tendência. Este modelo Skechers Track Scloric conta com mais de 23 mil avaliações e uma média de 4,5 estrelas, o que diz muito sobre a confiança que as pessoas têm na marca. Atualmente, estão com uma promoção de 46% na Amazon, baixando dos 71 € para apenas 38,11 €. O sucesso explica-se em grande parte pela palmilha "memory foam", que se molda ao pé e faz com que caminhar durante horas não seja um sacrifício. Como descreve um dos utilizadores nas avaliações: 'Com estes ténis, parece que vamos a flutuar'. É aquele tipo de conforto que faz toda a diferença quando chegamos ao fim do dia sem as pernas cansadas.

Além de serem extremamente leves — o que evita aquela sensação de pernas pesadas ao final do dia — estes ténis têm uma vantagem prática imbatível: podem ir à máquina de lavar. É o calçado ideal para quem trabalha na restauração, para quem gosta de caminhar ou simplesmente para quem não para um segundo. Como refere um dos compradores satisfeitos: 'São fantásticos para o uso diário, o ajuste é perfeito e, pelo preço que paguei, são uma excelente compra'. Se procura um descanso real para os pés sem gastar muito, esta é a oportunidade certa.

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